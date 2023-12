Horóscopos semanales del 25 al 31 de diciembre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Debes dejar todo lo malo atrás, las dificultades y malentendidos; es momento de soltar, no cargues con lo negativo para el nuevo año. Cuida el dinero, todavía faltan más gastos; organízate para que tengas un buen cierre de año. No hables de más con familiares, te puedes meter en problemas. Cuidado con los excesos en estas fiestas.

DÍA: MARTES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 3

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Se acaba la mala racha y se va la mala vibra de tu camino. Hazte una limpia energética para que arranques el año como se debe; un baño de vino tinto para la abundancia te ayudará. Habla claro y de frente con tu familia, limpia las rencillas que tuviste este 2023. Buenas noticias de dinero llegan para que hagas una buena fiesta de fin de año.

DÍA: SÁBADO

COLOR: MORADO

NÚMERO: 28

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Guarda energía, cuídate, medita sobre todo lo que has vivido y lo que te dio un mal sabor de boca. Superarás los temas económicos; has tenido que estar muy ajustado, pero ya es el último jalón, recuerda que lo que estás pasando es para tener un gran aprendizaje. La salud se ve bien, sólo no te descuides de estos cambios de temperatura.

DÍA: LUNES

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 19

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Cambios de casa, trabajo, estado o país; prepárate para las noticias que vendrán. No te enojes, son días de vivir más relajada(o), de reflexionar y modificar lo que no funcionó. Dinero no te faltará, pero no abuses y no prestes, porque no te lo van a pagar. Llegada de visitas inesperadas a tu casa, pero te dará mucho gusto ver a gente de tu pasado.

DÍA: VIERNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 20

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

El amor llega después de mucho tiempo de soledad; vete despacio para que se den oportunidad de conocerse y se dé una bonita relación. Paga todas tus deudas para que no empieces el 2024 con tanta pagadera; mejor compra cuando tengas para que dejes de crear más deudas. Reaparece un(a) amigo(a) que te dará mucho gusto ver.

DÍA: JUEVES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 11

Geraldine Galván es Virgo, nació el 30 de agosto de 1993.

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Suelta lo viejo y aquello que ya no te sirve; este Año Nuevo te llegarán noticias de trabajo, nuevo puesto o podrás subir de nivel, y los negocios se darán con éxito y triunfo. No seas rencorosa(o) y perdona los errores de los demás; nadie es perfecto, así que no te enganches. Firma de papeles importantes que se habían quedado pendientes.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 39

Sugey Abrego es Capricornio, nació el 31 de diciembre de 1978.

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Limpia tu hogar, saca lo viejo y lo que ya no sirve, dale una manita de gato, las reparaciones ayudarán a que la energía circule mejor; todo aquello que puedas regalar dalo a quienes lo necesitan. Organiza una fiesta de Año Nuevo espectacular, despídete del 2023, prende una veladora dorada para que recibas el año con éxito en el trabajo y dinero.

DÍA: DOMINGO

COLOR: DORADO

NÚMERO: 30

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Basta ya de rogar a esa persona, nadie vale la pena para arrastrarte por un poco de amor; no pierdas tu dignidad, es mejor estar con quien te ame de verdad. Cierra ese capítulo para que tengas un buen arranque de año y llegue la persona indicada. Soluciona problemas con hermanos o con tus padres, es momento de vivir en paz y armonía.

DÍA: JUEVES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 2

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Tu mal carácter no te ayudará; nadie tiene la culpa de lo que te ha pasado, mejor usa esa energía en recibir el Año Nuevo llena(o) de ilusiones y nuevos bríos. Si tienes que limar asperezas con alguien, es el momento preciso para tener un buen despegue de año. Un viejo amor aparecerá y será cosa del destino, es momento de confrontar el pasado.

DÍA: DOMINGO

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 92

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Agradece las oportunidades obtenidas y reconoce tus esfuerzos y logros, que nadie te los ha regalado; es tiempo de apoyar a la familia que necesitará de ti en estas fechas. El tema económico es un poco pesado después de tanto gasto, pero vete midiendo para que no sea tan dura la cuesta de enero. Un nuevo amor en camino.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 5

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Deja atrás personas y amistades que ya no tienen que estar en tu vida; no te aferres a nada ni nadie para que tengas un buen comienzo. Haz una escapada a la playa si tienes oportunidad para limpiar tu energía, el mar te ayudará mucho. Hay una nueva oportunidad laboral, algo que venías buscando desde hace mucho, aprovéchalo.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 76