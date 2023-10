Horóscopos semanales del 2 al 8 de octubre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Habrá avances en tu camino laboral después del tiempo que estuvo detenido, ahora se abrirán las puertas como por arte de magia. Cuidado con la intensidad emocional que tiene que ver con tu pareja, debes ser más mesurada(o) y no tan arrebatada(o); deja que todo se acomode. Cuidado con descuidar tu alimentación, el peso se debe cuidar por salud.

DÍA: DOMINGO

COLOR: AZUL AQUA

NÚMERO: 44

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Debes tener cuidado en cómo manejas tu éxito, no te vayas a subir en un ladrillo, te marees y termines en el suelo; vete con tiento. Paso a paso todo se irá resolviendo, ya que la economía ha sido un problema estos días, pero la mala racha pasará rápido, sólo ten paciencia. No culpes a todos los que te rodean de lo que te pasa, asume tu realidad y resuelve.

DÍA: LUNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 29

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Tendrás que sanar tus temas emocionales para que puedas fluir mejor sin tanto obstáculo. La llegada de dinero te pondrá feliz y querrás resolver todos tus temas atrasados. Con mucha madurez deberás tomar la decisión de acabar con esa relación que no te lleva a ningún lado y sólo te ha hecho perder el tiempo, así que fuera de tu vida.

DÍA: VIERNES

COLOR: AZUL CIELO

NÚMERO: 50

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Has estado agotada(o) últimamente, cansada(o) y aburrida(o) de vivir la misma situación; todavía falta para que se dé lo que quieres, así que hay que tener paciencia, mientras sigue trabajando con lo tuyo sin esperar nada de nadie. Nuevas amistades se empezarán a manifestar en tu vida llevándote a descubrir nuevas experiencias amorosas.

DÍA: VIERNES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 21

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

No seas impaciente, todo sucede en el momento preciso, pero si presionas, el universo te lo quitará o lo detendrá. No podrás hacerte cargo de dos relaciones amorosas al mismo tiempo, si este es tu caso, pronto podrías perder lo más por lo menos. El dinero no podrás gastarlo en cualquier cosa, hay que pagar deudas y compromisos.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: GRIS

NÚMERO: 20

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Debes concluir relaciones que ya no están aportando nada en tu vida; no pierdas tu tiempo esperando a quien te pueda ayudar a resolver tus problemas, lo que debes hacer es tomar al toro por los cuernos y hablar con la verdad. No arriesgues dinero estos días, fíjate bien si tienes que hacer firmas o contratos para que nada te sorprenda.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 18

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Tienes que poner un alto a tus pensamientos antes de que pierdas la cabeza por esa historia que no te deja hacer bien las cosas; antes de tomar cualquier decisión analiza bien las cosas. La palabra clave para esta semana es “paciencia”, todo en el cosmos se acomoda como debe ser. El trabajo tendrá cambios necesarios para que puedas generar más.

DÍA: DOMINGO

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 62

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy, así que muévete, que el tiempo es oro. Hay que echar a andar proyectos que están inconclusos para este cierre de año, todavía hay tiempo. No seas rencoroso, alguien te buscará para solucionar ese problema del pasado, abre tu mente y tu corazón. El dinero estará de tu lado, sólo ten en cuenta las prioridades.

DÍA: LUNES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 33

Bruno Bichir es Libra, nació el 6 de octubre de 1967.

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Hay una gran diferencia entre soledad y estar solo, así que tendrás que aprender a estar contigo misma(o) y darte el tiempo suficiente, así como consentirte; has dado mucho a los demás y te has olvidado de ti. No caigas en chantajes ni sobornos; libérate, esas cadenas no dejan avanzar. En el trabajo hay que seguir luchando, vendrán nuevas experiencias.

DÍA: JUEVES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 2

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

La abundancia estará de tu lado, llegará buena racha a tu hogar, ahora hay que poner en su lugar a aquellas personas que sólo se están metiendo en tu vida, opinando y criticando; no te dejes. Nuevas experiencias laborales se aproximan, sólo necesitas prepararte más, tener nuevos conocimientos o tomar cursos para que tengas mejores oportunidades.

DÍA: MARTES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 47

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Comparte momentos importantes con tu familia o amigos cercanos, has estado muy ocupado y los has descuidado; pon todo en una balanza. El amor toca a tu puerta, pero esta vez será una relación seria y llena de felicidad; no le platiques a nadie hasta que todo sea más seguro; la envidia nunca duerme. Ten el valor de hablar con la verdad, sin rodeos.

DÍA: MARTES

COLOR: PLATA

NÚMERO: 3