Horóscopos semanales del 16 al 22 de octubre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Pon atención en temas de pareja o de amistad, ya que te enterarás de una traición que te dolerá mucho, pero será mejor darte cuenta de quién está junto a ti. Tienes muchos pagos pendientes que debes finiquitar antes de que se haga una bola de nieve y luego no los puedas pagar. La unión hace la fuerza, únete con tu familia para ayudar a los que los necesitan.

DÍA: VIERNES

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 20

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Habrá temas legales, contratos y firmas importantes. No pierdas la confianza en ti, las pruebas que vendrán serán clave para mejorar en el trabajo o negocio. El amor vendrá con fuerza, se solucionarán los malentendidos que generaban separación o desarmonía; lo mejor es hablar con la verdad sin miedo. Cuida el tema dental, pueden surgir problemas.

DÍA: SÁBADO

COLOR: VERDE

NÚMERO: 47

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Vendrá una propuesta de negocio, era la señal que estabas esperando, ahora podrás dar vuelta a la página y dejar atrás lo que venías haciendo. Cuidado con lo que comentas, eres muy claridosa(o) y se te va la boca, puedes herir a los demás y causar problemas innecesarios. Noticias de lejos te llenarán de gusto, amigos que hace tiempo no sabías de ellos.

DÍA: MARTES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 3

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

La depresión, tristeza, desesperación podría manifestarse, y todo porque hay temas del pasado que no se han resuelto; busca ayuda de especialistas para salir adelante. Cuida tu trabajo, podrían surgir malentendidos, así que hay que poner atención y seguir echándole ganas para no perder. Haz caso a las señales de la vida, debes ser obediente con este tema.

DÍA: LUNES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 18

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Las malas decisiones tienen consecuencias, así que no te quejes de lo que está pasando ahora en tu vida, más bien ocúpate en cómo resolver estos problemas y deja de culpar a los demás; reorganiza tus ideas antes de actuar. En temas de dinero todo irá funcionando bien, podrás gastar como te gusta y hasta darte un lujo, sólo pon atención a tu estómago.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 11

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Es mejor andar solo que con malas compañías o con alguien que te esté metiendo el pie; abre los ojos y observa a quien está alrededor. En temas laborales hay que defender tu posición ante aquellos que quieren ocupar tu puesto. No vayas a prestar dinero, que no te lo van a regresar; si quieres apoyar es diferente, pero no debes pelear por dinero.

DÍA: MARTES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 9

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Habrá cambios en tu entorno familiar, gente que se va a vivir lejos, pero lo mejor es saber que van a estar ahí cuando los necesites. Las malas experiencias son aprendizajes, pero sigues cayendo en los mismos errores; debes amarte más y ver por lo que necesitas, que nadie lo hará por ti. Recibirás papeles importantes y podrás resolver temas legales.

DÍA: MARTES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 18

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Tus planes tomarán otro rumbo, por eso no es bueno proyectar tanto; el universo siempre tiene otros designios difíciles de entender, pero no hay mucho qué hacer. Debes cuidar el dinero que ganas, son tiempos de gastar sólo en lo necesario para que después no andes sufriendo. No te metas en chismes ni andes hablando de lo que no te consta.

DÍA: VIERNES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 18

Mariana Garza es Libra, nació el 19 de octubre de 1970.

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Cuidado con los pequeños accidentes de casa o trabajo que podrían suscitarse; no te arriesgues a hacer cosas que no sabes porque puede costarte caro. Si no confías en tu pareja, no tiene sentido estar juntos; abre la razón antes que el corazón y ve que es lo que ya no te gusta. El dinero estará presente estos días para ayudarte a salir adelante.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: DORADO

NÚMERO: 3

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Cuídate de las malas energías de alguien que quiere tu mal; hazte una limpia energética y atrae buenas cosas a tu vida. Sé diplomática(o) en el trabajo para que no pierdas lo más por lo menos. Cuida tu hogar y tus pertenencias, los amantes de lo ajeno pueden atacar. El dinero estará bajo control, sólo cuida los gastos extras, que ahí habrá mucha fuga.

DÍA: JUEVES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 2

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Deja de mentir, que te cacharán y podrás perder hasta una buena amistad o una relación amorosa. Te invitarán a ser partícipe de una boda, cosa que te hará muy feliz. En lo laboral todo marchará muy bien, sólo no te confíes y ten cuidado con lo que hablas. Una buena noticia llegará y te ayudará a cumplir uno de tus más grandes sueños.

DÍA: LUNES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 28