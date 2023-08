Horóscopos semanales del 14 al 20 de agosto de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Cuidado con actividades ilícitas o que no sean seguras, que podrías meterte en problemas de los que después no podrás salir; lo mejor es conducirte por el camino de lo bueno y correcto. Tu pareja necesita diversión, se está aburriendo de esa monotonía y podría abandonarte; busca algo nuevo qué hacer. El dinero no será un obstáculo.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 86

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

No te olvides de aquellas personas que te ayudaron a llegar a donde estás ahora; recuerda ser agradecido y quita de tu camino a esas personas que sólo te pisan los talones para que no avances, aléjate ya. Tu regalo de cumpleaños te lo dará el universo y estará lleno de amor de tu pareja, y si estás soltero, llegará una persona muy especial.

DÍA: JUEVES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 26

Belinda Urías es Leo, cumple años el 16 de agosto.

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Ganarás más popularidad y fama, y eso te ayudará en el trabajo; aquellos que no creyeron en ti tendrán que comerse sus comentarios sobre ti, enhorabuena. Se aproxima buena racha económica, sólo no te aloques gastando en exceso; disfruta, pero no te olvides del mañana. En el amor nomás no das una; no es momento de pareja, espera.

DÍA: DOMINGO

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 8

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Se pueden desatar problemas fuertes con jefes o gente de trabajo; cuida tus movimientos para resolver los imprevistos que lleguen a surgir. Han estado lentos los proyectos y has tenido obstáculos, pero empezará a moverse la energía y verás la luz. Cuida lo que comes cuando andes en la calle; protégete de infecciones gastrointestinales.

DÍA: LUNES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 72

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Surgen nuevas oportunidades en el trabajo, podrás avanzar en tu proyecto o en los negocios; aprovecha tu buena racha, sólo cuidado con la toma de decisiones, no te aceleres. El amor no está en el mejor momento, así que no andes llorando por esa persona que no te pela o no siente lo mismo que tú; aceptarlo es difícil, pero hay que hacerlo.

DÍA: SÁBADO

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 30

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Has estado aburrida(o) y necesitas encontrar algo nuevo en tu vida; deja lo que ya no te hace feliz y no suma nada positivo; ármate de valor y toma una fuerte decisión. En el trabajo no habrá ninguna novedad; aprovecha lo que tienes. El dinero llegará a cuentagotas, pero no faltará; no es momento de embarcarte con créditos y compras fuertes.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 5

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Las noticias que llegarán no serán las más positivas, lo importante es que habrá solución a los problemas que llegarán a surgir; las penas y sufrimientos son parte de la vida, todo es una rueda de la fortuna, a veces arriba, a veces abajo. Alguien te ayudará con el proceso y podrás avanzar. Cuida tu salud, principalmente en temas respiratorios.

DÍA: MARTES

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 3

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

No andes despistada(o) cuando vayas por la calle, siempre hay peligros y debes evitar accidentes. Vendrán buenas noticias laborales, grandes ganancias y contratos por venir; disfrútalo, te lo has ganado. Cuídate de vecinos conflictivos que sólo buscan problemas, lo mejor es hablar de frente y con respeto. Vuelve la pasión con esa persona especial.

DÍA: LUNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 25

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Has trabajado mucho en mejorar la vida de la gente que está a tu alrededor, pero te has olvidado de ti y de lo que necesitas; llegó el momento de poner un límite a todo esto, ahora trabaja en tu bienestar, en tu salud mental y física sin olvidarte del amor propio. Usa el dinero para ti, consiéntete. Llegada de visitas inesperadas a tu hogar.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 44

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Alguien te espía, te observa y le interesan todos tus movimientos; pon mucha atención en tu entorno y en las personas que tienes junto a ti. Llega el triunfo total en todos los sentidos, las oportunidades te lloverán, así como algún contrato que te llevará a tener mejores ingresos y ganancias. Esa persona especial te dará una gran sorpresa.

DÍA: VIERNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 8

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Se van a materializar muchos deseos; tardaron un poco, pero por fin se darán; todos tus esfuerzos tienen recompensas y ahora tendrás la tuya. Cuidado, hay alguien que se dice tu amigo, pero descubrirás que ha hablado mal de ti poniéndote en ridículo con los demás; no platiques de tus planes ni de tus sentimientos con cualquier persona.

DÍA: SÁBADO

COLOR: DORADO

NÚMERO: 1