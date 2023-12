Horóscopos semanales del 11 al 17 de diciembre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Habrá propuestas importantes para el año que viene, pero mientras, no te quejes de no tener lo que quieres, ya verás cómo viene un mejor cierre de año. Visita de familiares que te pedirán hospedaje y que los apoyes en la situación tan difícil por la que atraviesan. Descansa cuando puedas, ya que la energía estos días estará agotada.

DÍA: DOMINGO

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 65

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Ten cuidado al querer tomar más de lo que puedes, porque te quedarás sin nada, mejor vete despacio en temas laborales y con el dinero. Tu pareja pide a gritos tu atención, y tú no la pelas; después no te vayas a arrepentir. No hagas gastos innecesarios, lo mejor es que trates de gastar sólo en lo que se necesita.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 43

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Vendrá una buena sorpresa en temas amorosos, el destino te tiene a esa persona especial para festejar estas navidades. Paga tus deudas, libérate ahora que puedes. Hay una noticia laboral muy importante que había estado en el tintero, pero ahora ese sueño se cumplirá. Cuida lo que comes, la subida de peso no es lo mejor.

DÍA: SÁBADO

COLOR: DORADO

NÚMERO: 7

Sandra Echeverría es Sagitario, nació el 11 de diciembre de 1984.

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Recuperas lo perdido antes de que cierre el año; las oportunidades serán pocas, pero buenas en temas laborales. Muchas fiestas, muchas posadas que andarán a la orden del día; tendrás muchos compromisos, pero sólo recuerda cuidar tu salud para que llegues muy bien a la Navidad y fin de año, así que haz caso del aviso.

DÍA: LUNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 40

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Ten cuidado con caer en tentaciones con personas que te hagan propuestas indecorosas, ya que te podrías meter en problemas. Genera paz y armonía con los tuyos, trata de solucionar los malentendidos familiares y evita los chismes; lo mejor es poner tierra de por medio con gente tóxica y malvibrosa que no te aporta nada bueno.

DÍA: MARTES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 30

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Lo mejor que debes hacer es limpiar tu casa para liberar energía; saca todo aquello que no funciona, lo que no sirve, lo que no usas y dona aquellas cosas que no necesitas. Cierra ciclos e historias con personas que ya no tienen nada que hacer en tu vida, mira que regresará alguien de tu pasado, pero te moverá todo, ojo con eso.

DÍA: VIERNES

COLOR: GRIS

NÚMERO: 45

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Tendrás buenas noticias llenas de esperanza y amor; busca a aquellas personas que extrañas y que se han distanciado por malentendidos. Un dinerito extra llegará estos días que te ayudará para que tengas una buena Navidad y compartas con aquellos que lo necesitan. Cuídate de los resfriados y cambios de temperatura.

DÍA: DOMINGO

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 19

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

El reencuentro con alguien de tu pasado con quien quedaron las cosas muy mal te buscará para arreglar esa mala situación. Ten cuidado con prestar dinero, que no te pagarán; lo mejor es dar sólo un apoyo hasta donde puedas, pero no dar todo, que te quedarás sin nada. Cuida tu estómago en estas fiestas, evita enfermedades.

DÍA: MARTES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 10

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Habrá reuniones y no tendrás tiempo ni de respirar; enfócate en lo que tiene mayor importancia, no puedes estar en todos lados, sólo donde debes estar. Ten cuidado con las compras de pánico para estas navidades, analiza cuáles son las prioridades y primero tu hogar ,que necesita una mano de gato, ya después vendrá lo demás.

DÍA: DOMINGO

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 9

Jessica Segura es Acuario, nació el 22 de enero de 1983.

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Estás en espera de dinero, pero este va a tardar; un trabajo extra te caerá muy bien para salir avante de las deudas. En temas de familia, lo mejor es que pongas empeño en solucionar los problemas que ha habido durante todo el año, para que tengan un buen cierre y no anden cargando las malas energías para el próximo año.

DÍA: DOMINGO

COLOR: VERDE

NÚMERO: 17

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Cuida mucho tu economía, sólo regala cosas necesarias, algo que la gente necesite. Habrá muchas invitaciones a eventos y fiestas de todo tipo, y podría aparecer esa persona especial que has venido buscando; el destino moverá las fichas en el amor y te dará grandes sorpresas, ya verás. Cuida mucho los temas respiratorios.

DÍA: MARTES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 32