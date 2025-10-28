Suscríbete
Hijo de Alfredo Adame desata polémica al pedir votos por Eleazar en lugar de su padre en ‘La Granja VIP’

Sebastián y sus hermanos se mantienen distantes de su padre, pero el joven provocó asombro con sus palabras.

October 28, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Hijo-Alfredo-Adame.jpg

Sebastián Adame pidió al público que votaran por Eleazar Gómez.

Instagram

“Vengo a darles este mensajito para ver si me pueden ayudar”.

La mala relación entre Alfredo Adame y sus hijos no es un secreto, de hecho, el conductor ha hecho declaraciones insólitas al afirmar que ya no hay parentesco con ellos.

El también actor ha logrado ganarse la aceptación y el cariño del público, pero no así de sus hijos, por ello no sorprendió que Sebastián, el menor de los Adame Banquells, pidió al público que votara por Eleazar Gómez en la última expulsión del reality ‘La Granja VIP’.

“Vengo a darles este mensajito para ver si me pueden ayudar a votar por mi compañero de agencia de talentos, Eleazar Gómez”, fue la petición de Sebastián.

Después del divorcio entre Alfredo y Maripaz Banquells, quienes estuvieron casados durante 25 años, la relación con sus hijos se vio visiblemente afectada. El participante de ‘La Granja VIP’ ha dicho que sus hijos le dieron preferencia a su madre y desde entonces ha habido un estira y afloja que terminó en ruptura aparentemente definitiva.

Aunque hubo varias intenciones de reconciliación, en abril de 2024, Sebastián reveló a los medios de comunicación que su padre le hizo algo que no sabía si podría perdonarle. El joven no quiso dar más detalles, pero admitió que nunca ha tenido la iniciativa e interés de acercarse para recuperar su relación.

¿Cuántos hijos tiene Adame?

El presentador tiene cuatro hijos: Vanessa, Diego, Alejandro y Sebastián, aunque con la única que mantiene buena comunicación y contacto es con su única hija, fruto de su primer matrimonio.

Vanessa es la única que lo apoya en su participación en el reality de Azteca.

Con la actriz Maripaz Banquells, procreó a sus hijos varones, y vivieron juntos por más de dos décadas.

Sebastián, es el único que ofrece ocasionalmente ofrece entrevistas a los medios de comunicación donde resalta la mala comunicación con su padre.

En su perfil de Instagram, Sebastián se describe como actor de doblaje, chef y gamer, además de que forma parte de la comunidad LGBT+ en representación de sus preferencias sexuales.

Alfredo Adame
 Sebastián Adame
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
