Alfredo Adame sigue negando a sus hijo gay: “No me interesa saber nada de ese tipo”

Alfredo Adame fue nuevamente criticado en redes sociales. Esta vez por haber participado en la Marcha del Orgullo Gay en Ciudad de México, pese a que desconoce a su propio hijo Sebastián, quien es abiertamente declarado homosexual.

El controversial actor recorrió el Paseo de la Reforma, el sábado 29 de junio, a bordo de un carro alegórico, en el que saludó a todos los presentes.

Durante el evento aseguró que él no tiene nada en contra de la comunidad gay, expresando que los respaldaba y que contaban con su apoyo siempre.

Sin embargo, la alegría se le borró del rostro, cuando la prensa le preguntó por su hijo menor Sebastián, quien es parte de la comunidad LGBTIQA+.

“Yo no tengo hijos hombres, yo sólo tengo una hija que se llama Vanessa Adame Castillo, nada más, ya no insistan con ese tema, no me interesa escuchar nada, no me interesa saber nada de ese tipo (su hijo Sebastián), en mi vida no quiero saber nada de él y no es mi hijo, miles de gente se han querido colgar de mí, y termino dándoles patadas en el trasero”, expresó.

A forma de burla, el ex participante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, aseguró que si le seguían preguntando sobre su hijo, reaccionaría como Eduardo Yáñez, quien protagonizó recientemente un escándalo al arrebatarle el celular a una reportera.