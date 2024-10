Hijo adolescente de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano se va de la casa a los 14 años: “Es duro” FOTO

Uno de los momentos más desafiantes para cualquier padre es ver a sus hijos abandonar el hogar para seguir sus sueños, generalmente cuando cumplen la mayoría de edad.

Sin embargo, para Sebastián Rulli, ese momento llegó antes de lo esperado. Su hijo Santi, fruto de su relación con la conductora Cecilia Galliano, dejó el nido a los 14 años para irse a estudiar a Estados Unidos.

En un reciente encuentro con los medios, el actor de telenovelas como Teresa y Lo que la vida me robó habló sobre esta nueva etapa en la vida de su hijo y cómo, pese a la dificultad emocional, la familia lo ha apoyado completamente.

“De repente surgió la oportunidad que él estaba buscando y contó con todo nuestro apoyo, de su madre, su hermana y mío. Así que ya está afuera, estudiando y enfocado en el deporte que tanto le gusta en un lugar especializado en ello”, comentó Rulli.

Aunque el proceso no ha sido fácil, Rulli señaló que la tecnología ha ayudado a mantenerse en contacto constante con su hijo.

“No fue nada fácil para nadie, fue muy duro, pero hoy, a diferencia de cuando yo viví esa experiencia, estamos en contacto todo el tiempo por FaceTime. Estamos a tres horas de avión, entonces estaremos yendo y viniendo”, explicó.

El actor también destacó lo orgulloso que se siente al ver a su hijo luchar por sus sueños a tan corta edad:

“Es duro, pero a la vez muy satisfactorio, porque lo veo con un sueño a sus 14 años y que esté luchando me parece increíble. Yo a esa edad ni siquiera tenía una idea clara de lo que quería ser, así que me da mucho gusto poder apoyarlo y me siento muy orgulloso de él”, concluyó.

Esta nueva etapa marca un importante paso tanto para Santi como para Sebastián Rulli, quienes ahora enfrentan los desafíos de la distancia mientras persiguen metas personales y familiares.