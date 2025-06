Valentina de la Cuesta, la hija de Sergio Andrade, asegura que abandonó México por amenazas: “Muero de miedo”

La voz de Valentina de la Cuesta ha comenzado a resonar en medio del silencio que rodea una de las historias más oscuras del espectáculo mexicano. La hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta reveló recientemente que se vio obligada a dejar México por miedo a represalias, luego de que su familia recibiera amenazas relacionadas con su activismo y el testimonio publicado por su madre.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la joven denunció el ambiente de terror que vive y la razón por la cual ha optado por callar. Su relato ha causado gran conmoción entre usuarios y seguidores que por años han seguido las secuelas del llamado Clan Trevi-Andrade.

¿Por qué Valentina de la Cuesta huyó de México?

Valentina de la Cuesta recurrió a su cuenta oficial de Instagram para explicar los motivos detrás de su decisión de abandonar el país. En un mensaje breve pero estremecedor, señaló que tanto ella como su familia han sido víctimas de agresiones recientes, aunque evitó ofrecer detalles específicos. Lo que sí dejó claro fue que el miedo paralizante y la incertidumbre sobre hasta dónde podrían llegar sus agresores la orillaron a guardar silencio.

“Nos han quitado todo ya. ¿Falta la vida? No lo sé. Por eso no he declarado nada, ni lo haré, porque me muero de miedo”, escribió Valentina.

Su testimonio se suma a años de hostigamiento y persecución que ha enfrentado su madre, Karla de la Cuesta, una de las sobrevivientes del Clan Trevi-Andrade, red de abuso encabezada por Sergio Andrade y en la que también se ha señalado la posible complicidad de la cantante Gloria Trevi.

¿Qué relación tienen las amenazas con el libro “Todo a la Luz”?

La publicación del libro “Todo a la Luz”, escrito por Karla de la Cuesta, parece estar en el centro de esta nueva ola de amenazas. En su obra, publicada en 2024, la también abogada y activista narra con crudeza su experiencia como víctima de Sergio Andrade y las secuelas del abuso que sufrió durante años.

Valentina no lo menciona directamente, pero deja entrever que su familia está siendo atacada por alzar la voz nuevamente, esta vez a través de las páginas de ese testimonio. Al respecto, declaró: “El acto más valiente que puedo hacer por ahora es aguantar. Tragarnos este sufrimiento mi familia y yo, y seguir compartiendo el libro”.

“Todo a la Luz” no solo relata vivencias personales. Es también una denuncia contra la impunidad y una crítica severa al sistema judicial mexicano, al que Karla de la Cuesta acusa de no haber brindado justicia ni protección a las víctimas del escándalo.

¿Quién es Valentina de la Cuesta y cuál es su historia familiar?

Valentina de la Cuesta es hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta. Aunque ha mantenido un perfil público moderado, ha sido constante su participación en redes sociales como creadora de contenido e influencer. En los últimos años, ha respaldado a su madre en su lucha por visibilizar los abusos cometidos por Andrade, quien fuera productor musical y pareja de Gloria Trevi durante la década de los noventa.

Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por el estigma y el trauma heredado de uno de los casos más escandalosos de la historia reciente del espectáculo en México. Hoy, desde el exilio, Valentina expone nuevamente las heridas abiertas que aún deja ese episodio.

¿Qué se sabe del caso contra Gloria Trevi en Estados Unidos?

A inicios de 2024, la revista Rolling Stone informó sobre una demanda civil presentada en California en contra de Gloria Trevi por parte de dos mujeres identificadas como Jane Doe 1 y Jane Doe 2. Se especula que Karla de la Cuesta podría estar involucrada en el proceso legal, aunque no ha sido confirmado oficialmente.

Una tercera mujer, Jane Doe 3, declaró que Trevi le habría advertido que si rechazaba las insinuaciones sexuales de Andrade, su hermana sería expulsada del grupo artístico, lo que arruinaría su carrera. Este tipo de coerción habría sido recurrente en la supuesta “escuela” que Andrade dirigía en la Ciudad de México.

Aunque la identidad de las demandantes permanece protegida, el caso ha reavivado el interés público en el Clan Trevi-Andrade , y ha provocado nuevas amenazas a quienes han roto el silencio en las últimas décadas.

¿Cuál es la situación actual de Valentina y su familia?

Por razones de seguridad, Valentina de la Cuesta no ha revelado su paradero actual ni los detalles de su salida del país. Tampoco se ha confirmado si ha iniciado algún tipo de proceso legal en el extranjero. Hasta ahora, su madre, Karla de la Cuesta, no se ha pronunciado públicamente sobre la declaración de su hija, aunque diversos sectores han expresado su respaldo en redes sociales.

Lo que es claro es que el miedo sigue presente en la vida de ambas. Y aun así, el llamado de Valentina a seguir difundiendo “Todo a la Luz” demuestra que, a pesar del dolor y el exilio, la lucha por la verdad sigue siendo su prioridad.