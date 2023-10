Hija de Itatí Cantoral festeja sus XV años como siempre lo soñó su mamá y abuelita

Hace unos días, Itatí Cantoral viajó con su familia y sobrinos a Disney World para celebrar los XV años de su hija María Itatí, fruto de la relación que tuvo con el productor de cine, teatro y televisión, Carlos Alberto Cruz.

La joven no quería la tradicional fiesta de XV años, pero su mamá la convenció para que siguiera con la costumbre familiar.

La querida actriz se mostró conmovida al ver a su única hija mujer cumplir XV años. Momentos antes de la misa, Itatí Cantoral compartió su alegría ante las cámaras de poder vivir este gran momento.

“Agradeciendo a Dios que María haya cumplido XV años sana, sin ninguna enfermedad, esperemos que así siga. Toda mi familia es muy unida, tuve que hacerle manita de puerco a mi hija porque no quería (tener misa y fiesta de XV años). (Ya la felicitó Thalía) y Gloria Trevi y Armando (Gómez), y aquí están las otras madrinas. Los chambelanes no están porque mis hijos no pudieron venir, están estudiando, andan terminando la carrera, pero mejor chambelán no va a poder tener que su papá", quien por cierto llegó tarde a la misa.

“Mi mamá (Itatí Zucchi de Cantoral, QEPD) siempre soñó con los XV años de mi hija, cuando yo cumplí XV años tuve unos quince fabulosos. Mi mamá me dijo antes de morir que si no estuviera presente que no me olvidara de agradecerle a Dios los XV años de mi hija. María, entonces, gracias porque se los hiciste realidad (a mi mamá) y a mí y a toda mi familia, qué bonito celebrar la vida y celebrar la vida de María, es un milagro... La vida se va muy rápido, hay que celebrar la vida, gracias a Dios por estos momentos que te llegan el corazón... Que no falte la Guadalupana, pero bien cantada (risas)”.

La actriz hasta aprovechó para cantarle a su hija la famosa canción de la telenovela ‘Quinceañera': “Y ahora, empieza la mujer que en mí dormía”.

Respecto al vestido que lució la festejada, la propia María Itatí compartió que ella fue quien “le puso temática de los años 20’s, lo mandamos a hacer, está increíble, las perlas, el color”.