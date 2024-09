Hija de Daniela Castro requiere urgente operarse de un tumor en la lengua: Me quedo sin aire”

Alexa Castro, hija de la actriz Daniela Castro, confesó que deberá someterse a una segunda operación tras ser nuevamente diagnosticada con un tumor benigno debajo de la lengua.

La joven cantante compartió su situación durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, donde explicó que, aunque el tumor no representa un riesgo mayor, la cirugía es necesaria debido a que la afección le está generando dificultades para respirar.

“Me lo tengo que quitar”, declaró Alexa. Además, mencionó que no solo será intervenida por el tumor en la lengua, sino también por la inflamación de los cornetes en la nariz, lo que agrava sus problemas respiratorios.

“Necesito operarme de la nariz y de la lengua porque tengo los cornetes inflamados, entonces no respiro… Me salió un tumorcito que es benigno. Ya me habían operado, me lo quitaron, pero ya me volvió a salir”.

Alexa también reveló que la condición afecta su desempeño en los ensayos de baile y canto. “Cuando tengo mis ensayos, estoy bailando y de repente me quedo sin aire, entonces digo: ‘¿por dónde respiro? Necesito respirar’”.

Aunque la cirugía es inminente, Alexa ha pospuesto la intervención, ya que desea contar con el apoyo de su madre, Daniela Castro. “Quiero que esté mi mamá. Por eso no me he operado”, afirmó.

En cuanto al tratamiento previo a la operación, la joven detalló que está siguiendo una serie de cuidados indicados por sus médicos: “Me mandaron los lavados de la botellita en la nariz. Tengo que echarme spray en la nariz. Medicamentos también”.

Alexa Castro se mantiene optimista y en espera de realizarse la intervención que le permitirá recuperar su calidad de vida.