Hermano de Ángela Aguilar rompe el silencio sobre el romance de la cantante con Christian Nodal: Qué dijo

Emiliano Aguilar es el hermano mayor de Ángela. Poco se sabe de él y es que no recibe el apoyo completo de su familia por no cantar también regional mexicano, pues prefirió el género del rap para su carrera artística.

Sin embargo, conoce a Christian Nodal y también está enterado de toda la polémica que gira en torno a su hermana Ángela con el cantautor.

Recientemente lanzó un sencillo en Estados Unidos, país donde radica y fue abordado por las cámaras de “El Gordo y La Flaca”, quienes lo cuestionaron sobre la vida amorosa de Ángela.

“A mi hermana le deseó lo mejor. Yo no tengo que ver con esto (con el escándalo), yo estoy muy enfocado en lo mío no más. Le deseo lo mejor y le deseo que esté bien”, opinó al respecto.

Aseguró que pese a que conoce a Christian y hace muchos años lo vio, no ha tenido contacto reciente con el intérprete de “Adiós amor”.

“Con Nodal yo nunca he hablado. Nunca he tenido ni una palabra con Nodal. Es más, yo la primera vez que conocí a Christian Nodal fue hace mucho, fue cuando empezaba a abrir los shows para mi papá. Pero desde ese entonces yo nunca he hablado con él”, dijo sobre el artista, dejando claro que quiere alejarse de los conflictos.