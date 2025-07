¡Hay pelea! La esposa de Julio César Chávez Jr. explota contra Mhoni Vidente por su catastrófica predicción

Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr. , estalló en redes sociales contra Mhoni Vidente, luego de que la famosa astróloga hiciera una predicción catastrófica sobre el boxeador —actualmente detenido en Estados Unidos— y sobre su relación amorosa. La vidente aseguró que la pareja estaba a punto de divorciarse y que Frida ya tenía un nuevo romance con otro hombre.

A través de sus historias de Instagram, Muñoz compartió una captura de la transmisión en la que Mhoni lanzó sus declaraciones, y respondió de forma contundente:

Frida Muñoz se lanzó contra Mhoni Vidente con este poderoso mensaje. (Instagram)

“Qué triste que algunos medios inventen historias sin el menor respeto por la verdad ni por las familias, solo por obtener views. No señor@, no tengo otra pareja. Y no, nadie me va a ‘arreglar papeles’ porque soy ciudadana estadounidense desde que nací. En lugar de buscar clicks, deberían buscar la verdad. La mentira tiene patas cortas… y la verdad siempre prevalece”.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Julio César Chávez Jr. y Frida Muñoz?

En su intervención para El Heraldo de México, Mhoni Vidente aseguró que el futuro del boxeador luce sombrío , tanto en el ámbito personal como en el sentimental. Según sus cartas del Tarot, Julio César Chávez Jr. permanecerá detenido en Estados Unidos, donde —según la pitonisa— será pieza clave para capturar a personajes ligados al crimen organizado, lo que, inevitablemente, terminaría en su divorcio.

“Ellos siempre han tenido muchos problemas. Ella ya no quiere saber nada de él, y ya anda con alguien más allá en Los Ángeles”, afirmó Mhoni con firmeza.

Estas palabras fueron las que desataron la furia de Frida Muñoz, quien previamente había compartido un mensaje pidiendo a sus seguidores que oraran por su esposo, ya que estuvo desaparecido durante varios días tras ser arrestado en California.

No es la primera vez que Mhoni provoca reacciones

Esta no es la primera vez que un famoso enfrenta a Mhoni Vidente por sus polémicas visiones. Hace apenas unos días, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, también desmintió públicamente a la cubana luego de que afirmara que su matrimonio estaba en crisis y que el comediante ya tenía “a otra mujer en la mira”.

Mhoni Vidente había predicho el fin del matrimonio entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. (Instagram)

¿Qué se sabe del caso de Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez Jr. fue arrestado el pasado 3 de julio en California por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Posteriormente, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo identificó como un “delincuente indocumentado”, por lo que se iniciaría su proceso de deportación a México.

¿Dónde está Julio César Chávez Jr.?

Las alarmas se encendieron cuando su abogado, Michael Goldstein, declaró al medio USA Today que desconocían el paradero de su cliente. Además, el boxeador no se presentó a la audiencia programada para el 7 de julio en Los Ángeles.

En México, también es investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y tráfico de armas, según reportes de El Universal. De acuerdo con versiones extraoficiales, habría sido trasladado a un centro de detención en Texas, desde donde sería deportado en los próximos días.