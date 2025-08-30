Aleks Syntek provoca memes y burlas con su “baile del robot” en pleno concierto

Un video del concierto de Aleks Syntek se volvió viral: en pleno show, el cantante recurrió al ya clásico “baile del robot” y, lejos de ser aplaudido, recibió una lluvia de críticas y comparaciones en burla en redes sociales.

Se vuelve viral pero a qué modo

El peculiar momento ocurrió durante una de las fechas del Total Syntek Tour, montaje con el que celebra 35 años de trayectoria. Un fan captó el instante exacto en que Syntek realiza sus movimientos congelados, mismos que se replicaron sin filtro ni compasión en plataformas como X.

Muchos usuarios calificaron el paso como “cringe”, mientras que otros respondieron con una avalancha de memes y comentarios sarcásticos, desde comparaciones conmovedoras hasta referencias irónicas al robot humanoide.

Ya es tendencia… otra vez

Los memes no se hicieron esperar. Estos son algunos de los más compartidos.

Esta no es la primera vez que Aleks Syntek se convierte en el centro de la crítica digital. Recientemente, sus declaraciones sobre artistas urbanos, como decir que fue “pionero del rap”, autodenominarse “el Elton John mexicano” o que “Shakira le coqueteó enfrente de su esposa”— ya habían provocado burlas y rechazo.

Este nuevo video solo redobló el foco sobre su presencia mediática, reforzando la sensación de que, para algunos, la fama se le da más como meme que como música.