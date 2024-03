¿Hay indirectas en Entre paréntesis, la canción de Shakira y Grupo Frontera? Esto dice la letra

¡Se acabó la espera para los fans de Shakira Entre paréntesis, la nueva colaboración entre la colombiana y Grupo Frontera que ya acaparó las tendencias en redes.

Shakira continúa con sus incursiones en el género del regional mexicano y los corridos tumbados con Entre paréntesis, su trabajo más reciente en donde, además reaparecer como “la loba”, soltó algunas pistas que muchos interpretaron como mensajes para su ex, Gerard Piqué .

El revuelo que logró despertar Shakira con este nuevo acercamiento a la música mexicana rápidamente desató toda clase de teorías debido a la intrigante letra de Entre paréntesis, ¿qué dice la nueva colaboración entre la colombiana y Grupo Frontera , sí hay indirectas?

¿DE QUÉ HABLA ENTRE PARÉNTESIS, LA NUEVA COLABORACIÓN DE SHAKIRA Y GRUPO FRONTERA?

Shakira le cantó una vez más al desamor en Entre paréntesis, una canción en donde los ritmos mexicanos están presentes a cada momento y en donde su personaje de “la loba” se mostró de nuevo, desatando el furor entre sus seguidores.

Entre paréntesis forma parte de Las mujeres ya no lloran , el más reciente álbum de Shakira, y pronto se convirtió en uno de los sencillos más esperados por los fans. En este trabajo, la colombiana se refirió a las relaciones que no funcionan y a la importancia de dejar ir a las personas que ya no suman a nuestra vida.

Debido a este contenido, muchas personas aseguraron que al menos algunas de las líneas están dedicadas a Gerard Piqué, aunque otros internautas hicieron un llamado a no sobreinterpretar, pues la letra de la canción podría aplicar para cualquier persona.

De momento, este proyecto ha tenido una gran aceptación en plataformas como YouTube y Spotify, y aunque no ha salido a la luz el videoclip oficial de Entre paréntesis, estamos seguros de que es sólo cuestión de tiempo para que éste sea publicado.

ESTA ES LA LETRA DE ENTRE PARÉNTESIS

Dime qué te pasó, ¿por qué te noto fría?

Tus besos ya no saben a lo que sabían

Sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía

Dime qué te pasó, ya no eres el de antes

Parece que esto para ti no es importante

Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir

Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más

Antes venías sin llamarte, ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más

Ya no hace falta que aparentes, si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

Tu boca me niega lo que dice tu mirada

Tus manos no calientan cuando me tocas la piel

Esa manera de besar no sabe a nada

El que te abraza soy yo, pero estás pensando en él

Y tú, uh-uh-uh-uh-uh, ya lo diste por perdido

Solo sé sincero, te lo pido

Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos

Me está doliendo y tú no sabes cuánto

Por culpa tuya se congeló el cuarto

Cada palabra me hiere, no creo que me recupere

Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más

Antes venías sin llamarte, ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más

Ya no hace falta que aparentes, si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis