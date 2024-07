¡Habrá boda! Una querida conductora del programa “Hoy” se comprometió en Disney: VIDEO

¡Qué romántico! Hace algunas horas, a través de su cuenta de Instagram, una conductora y bailarina del programa “Hoy”, compartió con sus seguidores que dio el “Sí" a la propuesta de matrimonio, luego de siete años de relación y un hijo en común con su prometido.

Se trata de Jenny García y Fernando Moreno. La también coréografa, subió un par de videos en sus redes sociales mostrando el romántico momento de la pedida de matrimonio en un viaje que hicieron a Disney.

En las imágenes se puede ver que Fernando Moreno se hincó ante Jenny con el anillo en mano justo frente al castillo de la Cenicienta.

La pareja tenía más de siete años de relación. Instagram luca10oficial

Ambos postearon el momento en sus redes sociales logrando una gran cantidad de felicitaciones en las publicaciones.

El video fue acompañado de un texto que dice: “¡Y que me dan el anillo! Nunca me lo esperé. No me lo creí. Me reí pensando que era una broma del perrito (Fernando Moreno). No me arreglé. No me peiné. Solo sabía que ese día sería feliz”.

Jenny compartió lo mucho que le encanta Disney y la alegría de la sorpresa: “Ir a Disney es de las mejores cosas que me pueden pasar en la vida. Amo el mundo mágico que es y ahora, acompañada de mi bebé, es algo que no puedo explicar… El perrito (Fernando Moreno) se pasó con la sorpresa del anillo en mi lugar favorito. Te amo con todo mi corazón, gracias por tus bonitas palabras, amor, antes de la entrega del anillo. Eres y serás mi mejor elección de vida”.

Importante recordar que la pareja ya lleva poco más de siete años juntos y tienen un hijo juntos, que también fue testigo del compromiso.