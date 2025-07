Gustavo Adolfo Infante aseguró que Marco Chacón engañó a Maribel Guardia y reveló quién fue la tercera en discordia

Este 2025 ha sido absolutamente caótico para Maribel Guardia, quien protagonizó una inesperada batalla legal contra Imelda Garza por la custodia de su único nieto. Ahora, tras haber negado que ya haya perdido el juicio, la actriz está en el centro de la polémica debido a que se ventilaron incómodos detalles de su relación con Marco Chacón y el engaño del que habría sido víctima.

Aseguran que Marco Chacón engañó a Maribel Guardia con una joven mujer: esto reveló Gustavo Adolfo Infante

Durante una de las más recientes emisiones de “Sale el Sol”, Gustavo Adolfo Infante habló del matrimonio de Maribel Guardia con Marco Chacón, que estaría pasando por problemas de confianza por un engaño. Y es que de acuerdo con los datos que afirma, llegaron a sus manos, el abogado se habría quedado sin trabajo por involucrarse sentimentalmente con una joven que estudiaba en la misma escuela donde él daba clases.

“Me enteré de que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático, que ya no está ahí. Según me dijeron, fue porque había tenido una relación con una alumna y la universidad tomó la decisión de separarlo”, explicó el comunicador, que anteriormente también dijo que Imelda Garza figuraba en otro episodio de infidelidad.

Sobre la identidad de la mujer con la que habrían engañado a Maribel Guardia, el llamado “periodista de las exclusivas” puntualizó que desconoce el nombre, puesto que la única información que logró obtener es que se trataba de una estudiante. Además, refirió que él mismo se dio a la tarea de preguntar en la institución si Chacón seguía trabajando ahí y las autoridades educativas le habrían indicado que estaba separado de su cargo.

¿Imelda Garza ya sabía sobre la presunta infidelidad de Marco Chacón?

Esta no es la primera vez que se mencionan supuestas infidelidades cometidas por Marco Chacón a Maribel Guardia, pues en realidad, desde inicios de 2025 ya se había hablado de este tema. La primera en hacerlo fue Imelda Garza, que a la par de que fue separada temporalmente de su hijo, aseveró que todo se trataba de una venganza en su contra por haber descubierto que el abogado estaba engañando a la actriz de “Corona de lágrimas”.

En su momento, el padrastro de Julián Figueroa negó todos los señalamientos y dijo que no estaba interesado en dañar a la joven. Mientras que hace apenas un par de semanas, Maribel también rechazó la posibilidad de estar viviendo una traición y hasta señaló que al menos ella nunca se ha enterado de nada.