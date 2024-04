Grettell Valdez se muestra enferma y causa alarma: “Este virus me está matando": FOTO

Grettell Valdez dejó claro que no tiene filtros y que busca ser una artista muy cercana con su público. La actriz, de 47 añsos, se dejó ver en redes sociales bajo la enfermedad que padece y explicó cuál es su estado de salud actual.

A través de sus redes sociales, la famosa compartió con sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram, varias fotografías en las que muestra cuando recibe atención médica en su casa.

Mediante historias de Instagram, se ve como Grettell está recibiendo medicamentos de forma endovenosa, además de sueros para estabilizar su salud.

“Odio estar enferma, este virus me está matando”, escribió en la historia, en la que enseña uno de sus brazos con una vía.

La actriz de telenovelas confesó que toda su situación no “ha sido fácil” y explicó que los médicos le diagnosticaron Salmonela.

“No saben el fin de semana que pasé, confirmamos salmonela con los estudios que me hicieron, tuve que acelerar el proceso vía intravenoso, no pude moverme, no pude ni llegar al hospital, tuvo que venir mi doctor”, dijo.

Reconoció que tuvo que parar grabaciones de su proyecto actual a raíz de la enfermedad y que no le gusta para nada enfermarse.