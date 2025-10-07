González Iñárritu y Guillermo Arriaga se reconcilian después de 19 años durante reestreno de ‘Amores Perros’

“Luego de años enemistados, hemos resuelto dejar atrás nuestras desavenencias y retornar a la amistad que nos unió y que nos permitió realizar tres películas juntos de las cuales nos sentimos orgullosos”.

Tras casi 20 años de distanciamiento, el cineasta Alejandro González Iñárritu y el escritor Guillermo Arriaga se pudieron reconciliar dejando atrás sus diferencias.

Tuvieron que pasar 19 años, muchas declaraciones y reclamos para ver una inusual escena en el cine mexicano: el perdón de dos de los personajes más importantes del Séptimo Arte nacional.

Fue desde el rodaje de la película ‘Babel’ cuando Iñárritu y Arriaga se enfrentaron en los medios de comunicación, señalándose de no respetar el trabajo del otro.

“Luego de años enemistados, hemos resuelto dejar atrás nuestras desavenencias y retornar a la amistad que nos unió y que nos permitió realizar tres películas juntos de las cuales nos sentimos orgullosos.

“Los veinticinco años de ‘Amores Perros’ se convirtieron en la coyuntura ideal para que volviéramos a dialogar y a rescatar puntos de encuentro. En un mundo cada vez más polarizado y donde las discrepancias pesan más que las similitudes, creemos que dar este paso puede brindar un ejemplo de concordia y de voluntad”, detallaron los creativos.

El cineasta y el guionista se reconciliaron en el reestreno de ‘Amores Perros’ celebrado en el Palacio de Bellas Artes con motivo de los 25 años de la película, considerada un parteaguas en el cine mexicano.

En el evento, Iñárritu pidió la presencia del escritor para dar inicio a la celebración de la cinta y allí se fundieron en un abrazo.

‘Amores Perros’, la obra maestra

Basada en historias de juventud, la cinta no solamente impulsó la carrera del guionista Guillermo Arriaga, sino también puso en el mapa al cineasta Alejandro González Iñárritu y a Gael García Bernal.

Los talentosos creativos repitieron fórmula en ’21 Gramos’, que contó con un reparto internacional que sumó a actores como Naomi Watts y Benicio del Toro, llevándolos a Hollywood.

Sin embargo, tras el rodaje de ‘Babel’, en 2006, la amistad y cercanía entre el cineasta y el escritor se rompió. En contraste, la película fue todo un éxito y llegó a ser candidata a varios premios Oscar.

“A lo largo de los años, y aun de manera reciente, diversas voces nos azuzaron para confrontarnos. Hoy pesan más las voces de nuestras familias y las de la gente que nos quiere, que nos impulsaron a reconocer la valía del afecto perdido entre nosotros y que hemos decidido recuperar”, dijeron.

¿Por qué se pelearon Iñárritu y Arriaga?

Ambos creativos han señalado en distintos foros y entrevistas, que el motivo del distanciamiento se debió a que sentían que su labor no era respetada y recibían menos créditos del que merecían.

Arriaga declaró que las diferencias iniciaron cuando ‘Amores Perros’ comenzó a tener reconocimientos y tras haber acordado acudir juntos a cada premio que se presentara, pero no ocurrió así.

Aunque el rodaje de ’21 Gramos’ transcurrió con cierta normalidad y clama, cambio en escenas de ‘Babel’ por Iñárritu sin autorización de, escritor, además de resaltar el papel del cineasta en los créditos, terminó de romper la relación.

Incluso en febrero de 2006, González Iñárritu publicó una carta, firmada por Gustavo Santaolalla, quien musicalizó algunos de sus proyectos juntos, y Gael García, donde señaló que sentía a Arriaga ajeno al equipo.

