Gomita quiere limar asperezas con Cecilia Galliano y le manda contundente mensaje: ¿qué dijo?

Nuevamente el polémico tema del anillo que perdió Cecilia Galliano en un foro de Televisión y por el cual señalaron de robo a Gomita y su hermano, Lapizito, volvió a escucharse en La casa de los famosos México, aunque ahora en una versión más extendida por parte de la creadora de contenido que ha vivido con el señalamiento a cuestas desde hace más de 10 años.

Fue la tarde de este sábado cuando Gomita revivió lo que sucedió en 2012, cuando en plena grabación de Sabadazo, Cecilia perdió su anillo mientras bailaba, generando un distanciamiento que hasta el día de hoy no han podido solucionar las implicadas. “Nosotros hablamos con el productor luego de ver como en una revista salió la nota de que mi hermano había sido. Y Cecilia era la única que sabía esos detalles, pero ella le dijo a mi mamá que fue mi hermano y que le pedía dejar el anillo en un sobre. Pero mi mamá le insistía que en el video no se veía a Lapizito tomar el anillo”.

Conmovida, Gomita se dijo inocente y también defendió a su hermano, quien en ese entonces tenía 12 años. “El productor me dijo que en su programa no iba a tener rateros y que si nosotros seguíamos ahí era porque no tuvimos nada que ver. Él vio todos los ángulos y se dio cuenta que el niño no era responsable. Aparte, Shanik, yo tenía 18 años, estábamos muy chiquitos. Y yo no quiero que esto sea un problema para ella porque la misma productora de La casa de los famosos me lo dijo, que si yo hablaba aquí de eso, ella iba a tener su versión, y de verdad, Ceci, si esto lo ves, yo no tengo nada en contra tuya, yo creo que somos seres humanos que cometemos errores, a lo mejor en ese momento tú pensaste mal de nosotros, o de mi hermano, y creo que somos unas personas tan honestas o tan humildes, que por es dudaste de nosotros”.

Para la famosa payasita, esta situación ha sido de las peores en su vida y casi le cuesta la carrera, por lo que ya sanó esa herida a través de una terapia de crecimiento personal. “Sé que evolucionamos como seres humanos, no tengo su teléfono, nunca lo llegamos a arreglar”.