Gloria Trevi reveló la sorprendente razón por la que no considera a Sergio Andrade como su ex pareja

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Gloria Trevi abordó uno de los capítulos más controversiales de su vida: su relación con Sergio Andrade. Durante la conversación, la cantante sorprendió al aclarar que no considera al productor musical como una ex pareja, revelando una razón que ha generado revuelo entre sus seguidores y los medios.

Al hablar de Sergio Andrade, la famosa fue tajante: “Luego se me atravesó este señor, que yo no podría llamar pareja porque me lo dijo así de claro: ‘tú y yo no somos nada’. Entonces cuando dicen ‘expareja de Gloria Trevi’ digo yo ‘¿pues cómo?, si él me dijo a mí que él y yo no éramos nada’, y eso fue lo que me manejó toda la vida”, señaló.

Gloria Trevi reveló que no conoció la soltería

Al ser cuestionada por Yordi Rosado sobre si extrañaba la soltería, Gloria Trevi hizo un repaso de su vida amorosa, destacando que nunca ha disfrutado plenamente de esa etapa debido a las circunstancias de su vida, incluyendo su tiempo en prisión.

“No conocí mucho la soltería, la verdad (...) Primero tuve un novio, pero empecé a andar con ese muchacho cuando yo tenía 15 años. Fue mi primer beso, mi primer todo”, explicó.

“Yo realmente no conozco mucho lo que es la soltería. La verdad no la conozco porque, cuando… pasé de una situación complicadísima, estaba privada de mi libertad, entonces no era de ‘¡Ay, mi soltería!’”, añadió.

Gloria Trevi no piensa “abrir” su matrimonio

Gloria Trevi también habló de la relación con su esposo, el abogado Armando Gómez, con quien se casó en 2009. “Con Armando tengo 21 años de que nos conocimos y de que nos hicimos novios, y ya tenemos 15 años de casados”, declaró.

Sin embargo, al ser cuestionada por Yordi Rosado sobre si consideraría darse un “ticket de un mes de soltería”, la cantante señaló que jamás haría eso, pues es una mujer celosa y no podría imaginarse a su marido con otra mujer ni a ella con otro hombre.

“Yo no aceptaría nunca un mes de permiso de que él anduviera con alguien o yo con alguien, ¡Ay no!”, dijo de manera contundente la intérprete de ‘Con los ojos cerrados’.

