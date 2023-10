El poderoso motivo por el que Gloria Trevi ignoró a Gustavo Adolfo Infante en un vuelo

Gloria Trevi y el estreno de su bioserie “Ellas soy yo” han sido un importante motivo para que diversas figuras del espectáculo saquen a la luz anécdotas que vivieron al lado de la cantante. Recientemente, Gustavo Adolfo Infante contó una historia, aunque con un nuevo punto de vista.

Capítulo tras capítulo, en “ Ellas soy yo ” se nos han revelado impactantes detalles de la vida y la carrera musical de Gloria Trevi, así como de los maltratos que presuntamente sufrió a manos de Sergio Andrade.

De hecho, en la serie queda de manifiesto que el productor musical controlaba totalmente a la regiomontana y a las chicas que formaban parte del llamado “Clan Trevi-Andrade” al extremo de no permitirles ver a alguien sin su permiso.

Esto quedó confirmado en una reciente anécdota que el periodista Gustavo Adolfo Infante contó en su programa “De Primera Mano”, y es que al parecer detrás de la actitud evasiva que Gloria Trevi tuvo con él se escondía algo más grave, pero no fue sino años después que el comunicador se dio cuenta de ello.

EL DÍA QUE GLORIA TREVI IGNORÓ A GUSTAVO ADOLFO INFANTE EN UN VUELO

Gustavo Adolfo Infante contó que, hace varios años, voló a Chicago para, precisamente, cubrir un evento de Gloria Trevi. Lo que no se esperaba era que en el mismo avión se encontraría a la regiomontana, quien estaba acompañada por Mary Boquitas y otra persona sin identificar.

“Ninguna de las dos me contestó. No me contestaron. Ni sí ni no ni nada”

El periodista, obviamente, se emocionó de ver a la cantante en el mismo vuelo e incluso se acercó a las chicas para hablarles e incluso invitarlas a comer: “Qué onda, vamos en el mismo vuelo, está padrísimo eso”, recordó Adolfo Infante.

Sin embargo, la actitud de Gloria y sus compañeras no fue la mejor, algo que en un primer momento desilusionó al periodista, y es que todas ellas lo ignoraron y mantuvieron la mirada abajo todo el tiempo. “Ninguna de las dos me contestó. No me contestaron. Ni sí ni no ni nada”, aseguró el periodista.

¿POR QUÉ ESA ACTITUD DE GLORIA TREVI?

Ahora, años después y viendo estos hechos bajo otros ojos, Gustavo Adolfo Infante consideró que la famosa no lo ignoró por grosería, sino porque estaba siendo víctima de las presuntas actitudes controladoras de Sergio Andrade , y es que como el mismo periodista contó, tanto Gloria Trevi como sus compañeras estaban siendo vigiladas por alguien.

De igual manera, el periodista recordó que, durante el evento en Chicago, la actitud de Gloria cambió totalmente y se convirtió en una persona muy amena; sin embargo, cuando terminó la entrevista, volvió a portarse evasiva.

“Uno piensa que ‘está en sus rollos, o qué sangrona, o qué payasa’, y no, todo lo que hay detrás”, comentó Érika González sobre esta anécdota, algo que apoyó Gustavo Adolfo Infante: “No te das cuenta”.