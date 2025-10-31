Geraldine Bazán e Irina Baeva asisten al mismo lugar tres veces en una semana: ¿se dijeron algo?

El día de ayer, TelevisaUnivision presentó los resultados del 2025 y su ‘Upfront 2026’ con los proyectos que buscan conquistar a las audiencias nuevamente y se volvió tendencia pues fue amenizado por la cantante colombiana Shakira.

Entre los logros del 2025 destaca que la compañía es líder del Prime Time, sus telenovelas dominan el horario estelar con un alcance promedio de más de 11 millones de personas por emisión.

ViX es el AVOD #1 en México y el servicio de streaming con mayor crecimiento en América Latina. Cuenta con el mayor inventario para publicidad.

Asimismo, 81 millones de personas son alcanzadas al mes a través de N+, reforzando su liderazgo.

En el caso de ‘La Casa de los Famosos México’, refrendó su lugar como un fenómeno mediático mundial con presencia de 72 marcas; 20% más ventas que en 2024; 21.9 millones de personas alcanzó la final en vivo en TV abierta y +194 millones de votos, así como 18,000 millones de reproducciones digitales y +341 millones de horas consumidas en ViX.

Para 2026, destaca la Copa Mundial de la FIFA, en la que TelevisaUnivision es Emisora Oficial. 32 partidos se verán por TV abierta y es el único Grupo con los 104 juegos mundialistas.

Muchos fueron los famosos convocados al evento, entre ellos la expareja conformada por Geraldine Bazán y su exesposo Gabriel Soto. Cada uno por su cuenta publicó en sus redes sociales imágenes del evento, particularmente de la participación de Shakira.

Geraldine especificó que la imagen junto a Soto “se la mandamos a nuestras niñas”. Esto porque aunque pasaron un momento no hay reconciliación ni arribaron acompañados, y sólo los une el amor al ser padres de Elissa y Miranda. Sin embargo, en la fiesta también estuvo Irina Baeva, la más reciente expareja de Gabriel y con quien años atrás protagonizó un escándalo de infidelidad.

Por su parte, la actriz de origen ruso se dejó ver junto a otros actores como Ariadne Díaz y Brandon Peniche.

Cabe recordar que esta es la tercera vez que Geraldine e Irina asisten al mismo lugar en una semana. El 23 de octubre ambas fueron a la Gala de Día de Muertos de ‘Vogue’ y mientras le realizaban una entrevista a Baeva, apresuraba sus palabras pues peligrosamente se iba acercando Geraldine con quien no quería toparse.

Y el fin de semana, tanto Geraldine como Irina asistieron a la Fórmula 1, y desde las gradas ambas actrices compartieron imágenes y cómo la pasaron, principalmente Baeva, pues fue su cumpleaños. Por su parte, Bazán mostró fotos junto a su hija mayor Elissa.

Aunque las estrellas estuvieron muy cerca de terminar cara a cara, parece que constantemente están al tanto de su entorno para apresurar el paso.

