Famosos

Shakira apareció de sorpresa en el UpFront de TelevisaUnivision: VIDEOS al interior del show privado

La colombiana apareció en el evento de la empresa.

October 30, 2025 • 
TVyNovelas
shakira-upfront--.jpg

Shakira

Gil Barrera

TelevisaUnivision presentó resultados del 2025 y su “Upfront 2026” con los proyectos que buscan conquistar a las audiencias nuevamente.

Shakira amenizó el evento más importante de la industria de contenidos en México y en nuestras redes sociales te compartimos los videos.

En este evento, TelevisaUnivision celebró su Upfront 2026, (“A Profundidad”), en el que presentó sus logros y audiencias en el 2025, año en que rompió récords en México, y sus eventos más relevantes para el 2026.

Entre los logros del 2025 destaca que TelevisaUnivision es líder del Prime Time, sus telenovelas dominan el horario estelar con un alcance promedio de más de 11 millones de personas por emisión.

ViX es el AVOD #1 en México y el servicio de streaming con mayor crecimiento en América Latina. Cuenta con el mayor inventario para publicidad.

Asimismo, 81 millones de personas son alcanzadas al mes a través de N+, reforzando su liderazgo.

En el caso de “La Casa de los Famosos México”, refrendó su lugar como un fenómeno mediático mundial con presencia de 72 marcas; 20% más ventas que en 2024; 21.9 millones de personas alcanzó la final en vivo en TV abierta y +194 millones de votos, así como 18,000 millones de reproducciones digitales y +341 millones de horas consumidas en ViX.

Para 2026, destaca la Copa Mundial de la FIFA, en la que TelevisaUnivision es Emisora Oficial. 32 partidos se verán por TV abierta y es el único Grupo con los 104 juegos mundialistas.

casa-famosos-habitantes-.jpg

Habitantes de La Casa de los Famosos México

Instagram

Shakira TelevisaUnivision
TVyNovelas
