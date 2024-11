Galilea Montijo rompió el silencio y reveló los motivos por los que se ausentó de ‘Hoy’

Galilea Montijo Hoy luego de una serie de inquietantes ausencias que desataron toda clase de rumores sobre su salud y su vida personal, ¿pero qué pasó realmente?

El pasado 24 de octubre, hace casi dos semanas, Galilea Montijo sorprendió a sus fans cuando reveló, en plena emisión en vivo de Hoy, que tendría que dejar el programa debido a un severo problema de salud que le afectó su voz , esto luego de que la famosa participara en la gala del Upfront 2025 de TelevisaUnivisión.

Galilea volvió hasta el lunes 28 de octubre, ya recuperada de su voz, por lo que muchos pensaron que ya no faltaría al programa al estar mucho mejor de salud; es por ello que, cuando el martes la conductora volvió a faltar y ya no regresó en toda la semana, se desataron las teorías que apuntaban desde unas vacaciones hasta un posible embarazo, ¿pero qué pasó realmente?

TE PUEDE INTERESAR:

¿POR QUÉ GALILEA MONTIJO FALTÓ A HOY?

El misterio sobre las constantes faltas de Galilea Montijo se aclaró finalmente este lunes 04 de noviembre, cuando la famosa volvió a hacerse presente en Hoy y sepultó todos los rumores que se desataron en torno a ella.

¿Viajó a una clínica de Barcelona con su novio, Isaac Moreno, para intentar embarazarse, le dio COVID o simplemente se tomó un descanso? Galilea Montijo se sinceró ante los televidentes y contó qué fue realmente lo que ocurrió.

“Ya no puedo aguantar más y también quiero contarles a todos ustedes y a nuestro público que regresé a mi casa con mi familia Cklass”, aclaró la presentadora, quien dejó entrever que, además de integrarse a un nuevo proyecto de trabajo, sí se tomó algunos días para convivir con su pareja y su hijo, Mateo.

¿GALILEA MONTIJO SE QUIERE EMBARAZAR?

En una reciente emisión del programa Netas Divinas, Galilea Montijo le reveló a sus compañeras que está dispuesta a buscar terapias alternativas para embarazarse a los 51 años, aunque esto signifique comprar un óvulo.