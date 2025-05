Galilea Montijo reveló cómo fue el momento en el que su hijo le dijo que no quería vivir con ella: “Me quería morir”

Galilea Montijo conmovió a la audiencia durante una reciente emisión del programa ‘Netas Divinas’, donde abrió su corazón sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida: la decisión de su hijo Mateo de irse a vivir con su padre, Fernando Reina, en Acapulco. La conductora confesó que la noticia la devastó emocionalmente, llevándola a cuestionar su rol como madre.

En un relato cargado de emotividad, Galilea Montijo explicó que la petición de su hijo fue inesperada y desencadenó una profunda crisis personal. “A mí Mateo me pidió: ‘Mamá, yo me quiero ir con mi papá’, entonces, el papá está en Acapulco, yo estoy acá (en la CDMX), entonces fue un momento de ‘claro que no, yo soy tu mamá’, pero me dijo ‘mamá, me quiero ir con mi papá, quiero estar con mi papá’”, contó.

La presentadora reveló que fue un momento dolorosísimo, y, a pesar de todo, aún no puede procesar ese sentimiento del todo.

“A mí se me cayó el mundo. Sentí que era la peor mamá del mundo. Yo me quería morir. Sentí que me partí por la mitad; o sea, y sigo sintiéndolo”, expresó la conductora, visiblemente afectada.

Galilea Montijo presentó recientemente a la novia de su hijo, Mateo Instagram @galileamontijo

Sylvia Pasquel consoló a Galilea Montijo

Sylvia Pasquel, quien se encontraba como invitada en el programa, le explicó a Galilea Montijo que, a veces, es beneficioso que los hijos pasen tiempo con sus padres cuando estos están divorciados, ya que así comprenden mejor a cada uno y dejan de idealizarlos.

“Yo mandaba a mi hija con su papá a Mazatlán, y al contrario, le hablaba y le decía ‘ya se va contigo’, porque es importante que ellos aprendan que tienen un papá que se comporta de una manera diferente. Cuando ellos viven con el otro padre, deja de ser el héroe, deja de ser el ídolo y la inspiración, se dan cuenta de que tienen errores, equivocaciones, malos humores, igual que tú”, dijo la actriz. “Dale la oportunidad de que valore”, añadió.

Galilea Montijo entiende la decisión de su hijo

A pesar de su dolor, Galilea Montijo se siente tranquila de que Mateo pueda vivir una etapa tan complicada como la adolescencia con su papá, ya que es un momento de grandes cambios.

“Con esto de que me siento que camino como zombi y ando en la vida como zombi y sintiéndome la peor mamá, pero sabes qué, por algo pasan las cosas y qué bueno que lo pide en una etapa que también es muy difícil que es la adolescencia, que sé que necesita al papá…”, expresó.

Sin embargo, la tapatía reconoció que es un tema que ha tenido que ir trabajando con el tiempo, pues nunca se está preparado para dejar ir a un hijo y menos a tan temprana edad.

“Lo sigo trabajando porque yo creo que nunca estamos preparadas para que se nos vayan, está en el club de Toby con el papá, están hablando cosas de hombres, el grandote también está viviendo con él, el de 18 años”.

Fernando Reina defendió a Galilea Montijo y su maternidad

En marzo pasado, Fernando Reina Iglesias, exesposo de Galilea Montijo, rompió el silencio sobre la situación en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, confirmando que su hijo Mateo vive actualmente con él en Acapulco.

El político defendió a Galilea frente a las críticas, destacando su compromiso como madre. “La educación de los hijos no es cuestión de género, papá y mamá pueden hacerlo muy bien, Mateo tiene la bendición de tener una gran mamá, un gran papá”, dijo Fernando Reina.

“Mateo por acuerdo con su mamá vive conmigo, ella es una mamá muy presente, muy chambeadora, muy exitosa, oigan, no sean gachos, sobre todo ustedes mujeres, qué feo es que una mujer hable mal de otra mujer, se ve muy mal, juzgar es algo horrible. Galilea es una gran mujer, es una gran madre, una madre muy presente, muy preocupada, muy ocupada y simplemente hoy me toca a mí guiar a Mateo”, añadió.

