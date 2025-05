Galilea Montijo quiere reinventarse con nuevo negocio y nos da una pista: “Yo amo la garnacha”

El día que Platanito inauguró su clínica odontológica, Galilea Montijo fue una de las madrinas y la que más llamó la atención en el evento.

Indudablemente, la conductora siempre se convierte en el foco y sus comentarios encienden cualquier conversación. Sin embargo, esta vez se tomó todo con calma y respondió con serenidad.

Lo primero que le preguntamos a la artista es que si estaría dispuesta a incursionar en otros negocios además de las tiendas de ropa que tiene en la Ciudad de México. Entre risas, dijo a TVyNovelas que le encantaría intentarlo en el rubro de la comida, pues sabe que es algo que genera buenos resultados si se sabe administrar.

“Me gustaría abrir una taquería, pero no sería en México”, expresó, dejando entrever que podría ser en Europa, país natal de su pareja y en donde se le ha visto constantemente desde que iniciaron la relación.

“YO AMO LA GARNACHA”: Galilea Montijo

Según la presentadora del matutino Hoy, “hay que expandirse siempre, porque esto de estar en el medio es como la rueda de la fortuna, a veces estás arriba, otras abajo, y en general, en la vida, creo que siempre tienes que pensar en diferentes proyectos, en inventar qué hacer el día de mañana cuando no haya chamba. Hay que trabajar porque, además, imagino que llegara un momento en el que debes hacerte a un lado, vienen nuevas generaciones, yo estoy disfrutando mi trabajo, amo lo que hago, conducir, pero uno se cansa también”, admitió.

Un negocio al que, de plano, Montijo no le entraría, “sería a uno que no le sepas, que no te guste, creo que en los negocios el dinero es parte ‘de’, pero me gustaría poner uno de comida, me encantaría porque yo amo la garnacha. Hay que saber asociarte con una persona que le sepa al negocio, sino se va para abajo”, señaló.

Sobre las preguntas incómodas que se cuelan en las entrevistas que ofrece, Galilea expresó: “Si algo respeto es el trabajo de cada quien, hay temas en los que no me gusta meterme como: problemas, vida personal de compañeros y amigos, porque a mí me ha tocado estar del otro lado, de ver cómo la gente opina de algo que ni siquiera sabe”.

Y si de algo está orgullosa la conductora de La casa de los famosos México es del trabajo que ha hecho en la pantalla chica durante 30 años. “Para mí el éxito es dormir en paz, sabiendo que no le debes nada, absolutamente, a nadie, más que a Diosito que es el único que te puede juzgar en esta vida, yo me quedo con eso, y las personas que hablan mal o señalan, juzgan, me pongo un poquito en su lugar, y entiendo que no le tienen temor a Dios, pero yo sí le tengo mucho temor a Dios”, refirió.