Galilea Montijo niega vínculos con el narco y dice: “Vivo al día y tengo mi casa hipotecada”

Después de tantos rumores, a Galilea Montijo no le queda más que reírse y ahora lo hace cuando le preguntan si es verdad lo que dice la periodista Anabel Hernández en su polémico libro Las señoras del narco, amar en el infierno, refiriéndose a que la conductora recibía un sueldo de 200 mil dólares mensuales por relacionarse con narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

En la alfombra de un evento, la noche del jueves 28 de septiembre, la presentadora del programa Hoy habló sin temor sobre las acusaciones que se le hacen en el libro y sostuvo:

“Te lo juro que ya me da risa, me encantaría que inventaran otro chisme nuevo. Yo lo único que les puedo decir, para no entrar en detalles, porque me queda claro que esa es la intención de todo esto, es que ustedes me han visto, soy una mujer que ha trabajado durante 30 años, lo único que he hecho y he podido lograr es darle una vida digna a mi familia, no de lujos, pero sí una vida digna a través de mi trabajo, para algunos he hecho demasiado, para otros he hecho poco, depende de cómo lo quieras ver”.

Galilea mencionó que lo mucho o poco que tiene ha sido gracias a su trabajo y que los rumores ya no le afectan.

“El día que quieran pueden ver mi cuenta, ojalá y tuviera lo que dicen, créanme que no andaría por acá. Es más, cuenta como tal, de ahorros, no tengo, porque sí vivo al día, mi casa la tengo a través de una hipoteca, o sea, por ese lado no tengo nada de que asustarme”.

La conductora reveló que “tener éxito es dormir en paz”, por lo que descarta tomar acciones legales en contra de Anabel Hernández, así como otras personas que la han difamado en diversos espacios.