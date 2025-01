Galilea Montijo habla de investigación sobre "¿Quién es la máscara?": “No me siento dolida ni triste”

“Lo único que sé es que alguien aventó la piedra y escondió la mano”, dijo Galilea Montijo este 22 de enero sobre la investigación que la puso en la mira, en torno a la filtración de nombres de famosos que participaban, como ella, en "¿Quién es la máscara?”.

Desde hace semanas te dimos a conocer que TelevisaUnivision comenzó una investigación por la filtración de los nombres, antes de que fueran revelados en el programa. El nombre de Anahí salió a relucir, pero ya se puso en contacto con la empresa para aclarar el asunto. En este contexto, y al igual que Anahí, Galilea Montijo se deslindó de la publirrelacionista Danna Vázquez.

Galilea Montijo refrendó su disposición para aclarar el asunto, y sostuvo que TelevisaUnivision “tiene todo el derecho de investigar qué fue lo que pasó".

“Yo me hago a un ladito para que las investigaciones lleguen a donde tengan que llegar, que se aclare lo más pronto posible”.

“No me daría más gusto que aclararan las cosas. Yo siempre voy a ser empresa Televisa hasta donde quieran. Y TelevisaUnivision tienen este departamento que tienen que investigar”, dijo Galilea Montijo a varios reporteros afuera de Televisa San Ángel.

“Por mi lado, Televisa lo sabe, no es la primera vez que trabajo en La Máscara y esta vez lo hice de personaje Cacahuate Enchilado soy un empleado”, dijo la conductora, quien recordó que en “La Casa de los Famosos” pide que no le digan quién está nominado ni el ganador, sino hasta el momento en el que abre el sobre.

Y sobre por qué faltó a Hoy el día en el que se supo que estaba en la mira, pues lo publicamos en nuestra portada, Montijo explicó: “El lunes fui... cada año TelevisaUnivision me renueva mi Visa de trabajo y a mí me tocó el lunes renovar mi Visa. Ellos me hacen el trámite”.

Eso sí, dijo que “en ningún momento me siento ni dolida ni triste. Yo me hago a un ladito. Nosotras porque damos la cara, pero toda la producción está siendo investigada”.

“Aquí no hay gato encerrado. Se está haciendo lo que se tiene que hacer por ley”, dijo sobre la investigación.