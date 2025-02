Gala Montes reveló su fuerte castigo para Karime Pindter: ¡le aplicó la ‘ley del hielo’ virtual!

A pesar de que las tiernas interacciones de Gala Montes y Karime Pindter en “La Casa de los Famosos México 2" ilusionaron a miles de personas e incluso dio lugar a que surgiera el ship viral del “ Garime ” que sin duda alguna influyó para que ambas llegaran a la final del reality, todo apunta a que entre las famosas ya no hay cariño.

Como te contamos en TVyNovelas, Gala Montes dejó entrever que Karime se metió en un terreno delicado al, presuntamente, cobrar menos que ella para que la contrataran; ahora, en una nueva entrevista, la actriz confirmó el último gesto de su distanciamiento con Pindter.

TE PUEDE INTERESAR:

¿POR QUÉ GALA MONTES YA NO SIGUE A KARIME PINDTER EN INSTAGRAM?

A través de una entrevista que Gala Montes ofreció en el programa de radio “La Mejor FM” para promocionar su nueva canción “Antes que feliz”, la intérprete confirmó que ya no sigue a Karime Pindter en Instagram... aunque eso sí, no le desea el mal.

“La dejé de seguir, sí, pero ya cada quien sus chelas”

“Yo le deseo todo el éxito del mundo (a Karime), la dejé de seguir, sí, pero ya cada quien sus chelas”, explicó Montes en la charla donde también le pidió un alto a las comparaciones ya que, aseguró, los internautas sólo quieren verlas peleadas y eso no ocurrirá jamás.

“A mí no me comparen con Karime Pindter. La gente nos quiere picar, pero no va a pasar, no va por ahí”, advirtió la joven quien, por cierto, dejó abierta la puerta a reanudar su amistad con “La Matrioshka”... aunque esto no ocurrirá pronto.

¿QUÉ INDIRECTA LE DEDICÓ GALA MONTES A KARIME PINDTER?

El pasado 09 de febrero, Gala Montes se hizo presente en su cuenta de X con un explosivo tuit en el que, aunque no mencionó directamente a Karime Pindter, sí hizo una referencia a su apodo de “La Matrioshka” que todos entendieron.