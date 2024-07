Gala Montes explota y acusa a su mamá de querer quedarse con todo su dinero: “‘Me quiero matar”

Gala Montes explotó como una olla de presión. Reventada en llanto, hizo una transmisión en vivo a través de Instagram, en la que expuso su parte de la historia en el conflicto que vive con su propia madre.

Su mamá la señaló de haberla abandonado y despedido, pues ella fungía como su manager. Sin embargo, la famosa protagonista de telenovelas decidió dar su versión.

Gala explicó que a su mamá no le gustó que ella decidiera que no fuera más su representante, pero aseguró que era una decisión que debió haber hecho desde hace mucho tiempo.

“Eso le dolió, mi mamá está loca, está mal. Se quiere quedar con todo mi dinero, estoy cansada de que me esté manipulando y extorsionando porque lleva ocho meses haciéndolo. Yo trabajo desde los 6 años y debí decirle desde hace mucho: ¿Dónde está mi dinero de todo el tiempo que he trabajado?”, expuso.

La también cantante reveló que ella sí decidió independizarse, pero que no abandonó a su progenitora.

“Me molesta que mi mamá se esté haciendo la víctima cuando aquí la víctima soy yo. Ella es la culpable de mi ansiedad y mi depresión, de que me quiera matar”, confesó con lágrimas en los ojos.

Con firmeza exclamó que desde este momento: “No tiene mamá" y le pidió que deje de buscarla.

“Yo no voy a seguir manteniendo la casa, yo no voy a seguir manteniéndote a ti, yo no voy a seguir pagando tus operaciones, todas tus cosas porque estoy hasta aquí. Porque tengo depresión porque me quiero matar, porque llevo una vida de un señor de 53 años y quiero vivir mi vida y quiero vivirla lejos de ti”.