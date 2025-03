Gabriel Soto renace: Comenzó grabaciones de “Monteverde” ¡y está por cumplir 50 años!

En 2024, Gabriel Soto no estuvo en televisión, pero este 2025 vuelve con “Monteverde”

Ese lapso sin trabajar en telenovelas, con las arduas horas que implica, es algo que el galán agradece, pues piensa que quizás hubiera abandonado cualquier proyecto en el que estuviera inmerso más de 12 horas al día.

Platicamos con Gabriel Soto, quien este año cumple 50... ¿Cómo se siente al respecto? Así nos contó:

“Creo que en 25 años de carrera en los melodramas nunca había pasado tanto tiempo sin hacer telenovela, pero los tiempos de Dios son perfectos, el universo conspira de una manera perfecta y a lo mejor, el año pasado si hubiera hecho novela no la hubiera podido terminar, ahorita ya estoy perfectamente y ya traía muchas ganas de regresar a los foros, la verdad es que estaba fatigado, cansado, hacer novela, la gente no se da cuenta o no percibe lo cansado que es, tanto física como emocionalmente, es cuestión de tiempo también, hice cuatro novelas al hilo, seguidas, y creo que fue parte también de mi cuerpo decirme: ‘Tranquilo, dale con calma’, sobre todo por la edad que tengo, en un mes cumplo 50 años, imagínate”, afirma a TVyNovelas.

Sobre este número redondo (50 años) al que llegará el 17 de abril, Gabriel Soto nos comparte qué le crea agradecimiento en su corazón.

“Ya llega un momento en la vida en la que uno ve los 50 a la vuelta de la esquina y dice uno: ‘Ah caray’, pero finalmente me siento mejor que nunca, con salud, que es lo más importante y con ganas de ser la mejor versión de mí en todos los sentidos”.

La lección que aprendió Gabriel es muy sencilla, pero contundente: “Valoras mucho más la vida, la salud, cada momento, valoras la convivencia con la familia, la naturaleza te hace vibrar, te hace ponerte en una frecuencia totalmente distinta, valorando lo que, realmente, vale la pena en la vida, el amor que puedes dar, la compasión, la empatía y no otro tipo de cosas que no te llevas cuando te mueres y entonces ves la vida desde otra perspectiva, tratando de crecer como ser humano, de ser mejor”.

Emocionado por Monteverde

Ahora, Gabriel se ocupa en la pasión de la actuación, está feliz y emocionado con la telenovela Monteverde, producción de Lucero Suárez en la que hace el rol de protagonista. “Estoy concentrado en mí, en mi trabajo, había perdido el amor propio, pero es

muy importante quererse uno mismo. En esta novela encarno a un hacendado, un vaquero, me gusta ser un actor con la posibilidad para poder interpretar diferentes personajes, por eso estoy feliz, agradecido”.

Gabriel Soto asegura que nunca había estado tan equilibrado en el trabajo y la vida personal.

“Estoy mejor que nunca, creo que toda caída, ruptura, caos, te ayuda a reinventarte, reconectarte y salir adelante. Ha sido un trabajo espiritual, de amor propio. He tomado terapia psicológica, holística, espiritual, herbolaria, y ahí voy, tomando los cuidados necesarios, tomando mis medicamentos, me tocó reestructurarme en muchos sentidos y me siento un hombre nuevo”.

A Soto le ayudó mucho la meditación y el poner en orden sus prioridades. “Tuvo que ver la resiliencia, la determinación, mucha mentalidad y, sobre todo, las ganas de salir adelante, una vez que tocas fondo no hay otro camino que levantare y buscar tu rumbo”.