Fuerza Bruta trae a México su nuevo espectáculo “Aven": Todo lo que tienes que saber

Catorce años después regresa a Ciudad de México, la compañía argentina teatral Fuerza Bruta con una nueva puesta en escena multisensorial que promete transportar al público en un viaje que transcurre en todas las dimensiones.

Aven es el nombre del espectáculo que se estrenó con éxito en Argentina y que ahora busca repetir ese éxito fuera de las fronteras del país latinoamericano: La primera parada será México, para luego seguir conquistando otras latitudes:

“Es un misterio (su ausencia) a veces las cosas se dan y a veces no. Estuvimos más de diez años girando por el mundo con tres compañías, luego se atravesó la pandemia, pero ya llegó la hora de regresar. Estoy feliz de volver a México, siempre nos reciben muy bien y es un público muy festivo, caliente y participativo”, explica en entrevista exclusiva el director creativo del show, Diqui James.

El próximo 6 de junio se encenderán las luces de Aven en el Frontón, de la Ciudad de México, para luego recibir a espectadores todos los jueves, viernes, sábados y domingos del mes.

“Aven es una palabra abstracta que no significa nada pero que suena a aventura y en inglés al pronunciarlo suena como a paraíso, entonces me gustó mucho esa fusión de aventura con paraíso porque tiene que ver mucho con lo que es el espectáculo de Aven ya que da mucho placer, euforia y éxtasis como si estuvieras en un paraíso, pero a la vez es una aventura porque tiene una intensidad muy alta el show. Me pareció una buena mezcla de lo que se ofrece”, dice el argentino.

La puesta en escena dura alrededor de 70 minutos, pero toda la experiencia que puede vivir el espectador es de dos horas, pues antes y después de la función hay música con efectos sensoriales que integra Aven.

Las funciones de Aven comienzan en junio. Cortesía Aven

En total son treinta personas que conforman la compañía Fuerza Bruta que viajan desde Argentina. La mitad de ellos, integran el elenco artístico de actores, actrices y bailarines.

“Es un show en el que no escondemos nada. La persona que va puede ser testigo de todo, hasta de ver como el técnico coloca las luces y el sonido”, explica Diqui James.

Las entradas ya están a la venta a través de www.pasline.com