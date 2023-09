Frida Sofía, hija de “La Guzmán”, es sacada de canal por estado inconveniente

Un nuevo escándalo sacude la vida de Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán.

Trascendió que la artista miembro de la Dinastía Pinal se vio envuelta en una polémica dentro de las instalaciones del canal Univisión, en Estados Unidos, donde graba el programa Mira quién baila.

Según el periodista Javier Ceriani y Elisa Beristain, la influencer fue encontrada en estado “inconveniente” dentro de su camerino en los foros de grabación del canal. Aseguraron que varias personas le tocaron la puerta y al ver que no respondía se encendieron las alarmas en el canal.

“Nadie quería hacerse cargo de Frida, ella estaba en el camerino sola. No sabían a quién llamar porque ella no tiene familia, estaba en un mal estado”, dijo Javier Ceriani, quien señaló además que se recurrió a la policía y los paramédicos.

Los periodistas del programa Chisme no like señalaron que la nieta de Sivia Pinal no culminó ese día con las grabaciones de la competencia de baile.

“Intentamos comunicarnos con ella, pero no responde las llamadas. No sabemos cómo se encuentra, esperemos que esté bien”, dijeron los conductores del programa.

Frida Sofía, hasta el momento, no ha salido a declarar nada al respecto.