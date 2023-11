Frida Sofía arremete de nuevo contra su abuelo, Enrique Guzmán, tras la polémica con Mayela Laguna

Las explosivas declaraciones de Enrique Guzmán, quien señaló en una entrevista que le encantaba “ tener relaciones con una niña chiquita

Cuando Frida Sofía confesó que su abuelo, Enrique Guzmán, la había tocado indebidamente cuando era una niña, nadie le creyó; ahora, unas recientes declaraciones del cantante sobre un video preocupante pusieron de nueva cuenta el tema de la pederastia sobre la mesa.

Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, confirmó en entrevista que en efecto su hija mayor sería la presunta niña a la que el cantante toca indebidamente en un video :

“Si yo en un momento no hice nada fue porque mi hija no se quiso hacer viral, porque me lo suplicó llorando que no quería hacerse viral, es una niña que lleva una vida normal, ya pasaron dos años de eso, fue en una fiesta donde sí hubo algo”, señaló Mayela Guzmán.

FRIDA SOFÍA ARREMETE CONTRA ENRIQUE GUZMÁN Y REITERA QUE “ES UN PEDÓFILO”

A través de sus redes sociales, Frida Sofía aprovechó estos escándalos recientes para reiterar lo que ya había dicho hace dos años: que Enrique Guzmán, su abuelo, es un pedófilo.

Con capturas de video y de publicaciones de algunos medios que colgó en sus stories de Instagram, Frida Sofía volvió a tachar a su abuelo como un abusador, publicaciones que acompañó con la canción “Venganza”, de Nicki Nicole.

“Hoy, voy a matar tu mente suicida, podrida. Vas a arrepentirte de lo que me hacías. Qué bueno tenerte de frente. Quiero ver cómo pagas el precio lentamente”, se escucha en el extracto de la canción de Nicki.

EL DÍA QUE FRIDA SOFÍA ACUSÓ A ENRIQUE GUZMÁN DE ABUSADOR... Y NO LE CREYERON

Fue hace dos años que Frida Sofía denunció por primera vez las conductas inapropiadas que Enrique Guzmán tuvo con ella cuando era una niña, esto en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

“Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, señaló la joven, quien ante la insistencia del periodista confesó que Enrique Guzmán la manoseó desde que tenía cinco años:

"¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo?, que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea, consciencia, entonces se vuelve algo normal, y qué asco, pero en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas, por eso me lo callé, porque dije '¿entonces yo estoy enferma o qué onda?”, confesó Frida Sofía en aquella ocasión.