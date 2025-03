Florencia Cuenca, hija de “El Polivoz”, debuta en Broadway con protagónico en “Real Women Have Curves”

Será este abril que se lea en la marquesina del James Earl Jones Theatre, convirtiéndose en la primera mujer inmigrante en interpretar, de origen, un personaje principal en Broadway, la meca de los musicales de todo el planeta.

Por estos días, la actriz Florencia Cuenca, de 32 años ensaya Real Women Have Curves The Musical, un montaje que que se remonta a la década de los 80, retratando la vida de una familia de inmigrantes mexicanos radicada en Los Ángeles.

La intérprete dará vida a Estela, una costurera que vive bajo las sombras por su condición de migrante, pero que buscará la manera de empoderarse. Sin duda, un gran logro para la artista que ve realizado su sueño después de luchar con estereotipos que la industria impone.

“Lo intenté muchas veces, acá hay audiciones todos los días para un nuevo musical, para una nueva lectura, para regionales, entonces han sido nueve años de formarme a las filas, de escuchar muchos no, pero esperando siempre ese gran sí. Para mí es muy especial, sobre todo, creo que el simple hecho de estar en un escenario siendo una persona curvilínea es un acto político porque no estamos acostumbrados a ver distintos tipos de cuerpos, suena muy mal porque estos son los cuerpos que existen en la calle, no lo que las redes sociales o la televisión nos dicen, nosotras somos las que estamos aquí afuera, viviendo, siendo mamá, hermana, amiga, novias, esposas, y todas tenemos cuerpos distintos, por lo que ya debemos hacer conciencia y representar a esos cuerpos en los escenarios, en la tele, en el cine”.

En entrevista con TVyNovelas, Florencia aseguró que ser la primera mujer mexicana, migrante, en interpretar un rol en Broadway desde cero es algo que le cuesta asimilar. “Es que eso nunca había pasado, por lo que resulta muy especial que por fin una mexicana esté llegando a estos escenarios a hacer un musical nuevo, que nunca se había hecho, y ojalá que esto pueda abrir las puertas para las generaciones que vienen. Yo siempre veía gente blanca, americana, de acento perfecto, delgada, y este musical celebra, literal, lo que soy, una mexicana, migrante, que tiene un acento al hablar en inglés, que es una persona curvilínea, que quiere su cuerpo y habla del empoderamiento femenino, de la comunidad, de la familia”.

La historia de Cuenca en los musicales de Broadway comenzó en 2015 cuando junto con su marido, el compositor y director de orquesta, Jaime Lozano, visitó la llamada Gran Manzana.

“Yo me mudé a Nueva York hace nueve años, nos vinimos de luna de miel y estando acá fue que decidimos quedarnos porque siempre ha sido mi sueño trabajar en este lugar, pero nunca me animaba y cuando estuvimos de viaje decidimos tomar el riesgo, así empezó esta aventura de convertirnos en migrantes mexicanos dentro de esta ciudad”.

Subidas y bajadas han sido parte de este transitar de Florencia en un país que no es el suyo. “Ha sido un viaje de muchas satisfacciones, pero también de muchas decepciones, de risas, llanto, de todo un poco, empecé a involucrarme en este proyecto hace alrededor de dos años y medio, acá, los musicales en Nueva York toman mucho tiempo para que puedan llegar a Broadway, entonces hacen lecturas, hacen talleres, producciones regionales y luego es que llegan las de este tipo en la meca del teatro musical”.

Aunque ahora sea la estrella de Real Women Have Curves, al principio no estaba contemplada para ese rol. “En la lectura, al comienzo, yo era del ensamble, no tenía ninguno de los papeles principales, pero entre más fuimos avanzando, los directores de casting se dieron cuenta que yo era la ideal para contar esta historia en uno de los papeles principales, y estoy muy feliz con este logro”.

En México, su carrera arrancó con un musical de Ocesa a los 13 años. “Hice el de Selena, estuvimos en el Teatro Blanquita, y Lidia Ávila, de OV7 era Selena, después hice el musical Si nos dejan, Shrek y me mudé a Estados Unidos, donde me ha tocado trabajar muy duro porque uno piensa que Nueva York es como las películas, que todo va a ser perfecto, que tú vas a llegar y todos te van a recibir como la estrella que estaban esperando, pero no fue así, fue llegar y darme cuenta que la industria es muy blanca, favorecen mucho a los americanos, a la gente blanca y para los latinos es complicado entrar. No es imposible, pero hay que pelear por nuestro lugar. Y creo que lo que me inspiró fue justamente eso, buscar un lugar que nos merecemos, quise ser una latina que abra puertas a otras y demuestre que el talento va más allá de una nacionalidad”.