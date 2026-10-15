Fiscalía en España cambia de opinión y da luz verde PARA INVESTIGAR a Julio Iglesias por 4gres1ón s3xu4l

“Les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.

La Fiscalía en España acaba de dar luz verde para que se abra un investigación al cantante Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos exempleadas, luego de que archivara una primera denuncia.

Aunque no se explicó el motivo por el cambio de criterio, indicaron que se estudiarán los hechos.

A inicios del año 2025, las dos exempledas presentaron su primera denuncia, sin embargo, el Ministerio Público consideró que la Audicencia Nacional no era competente porque los hechos habrían sido cometidos en el extranjero y tanto las presuntas víctimas como el acusado residían fuera de España.

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En septiembre, las mujeres reiteraron haber sufrido agresiones sexuales y maltratos cuando trabajaban en las propiedades del intérprete en Las Bahamas y República Dominicana, en 2021.

Sin embargo, Iglesias, de 83 años, tachó las acusaciones de “absolutamente falsas” y negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

En una carta abierta, las dos exempleadas, piden a la justicia española que les “reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia”.

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Según el testimonio recogido por ‘Women’s Link’ y Amnistía Internacional de las denunciantes, Iglesias “las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.