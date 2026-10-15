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Fiscalía en España cambia de opinión y da luz verde PARA INVESTIGAR a Julio Iglesias por 4gres1ón s3xu4l

Tras una nueva denuncia de dos extrabajadoras, el cantante será investigado.

Octubre 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Julio Iglesias. Foto: Getty Images

El cantante Julio Iglesias será investigado por abuso sexual.

Getty Images

“Les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.

La Fiscalía en España acaba de dar luz verde para que se abra un investigación al cantante Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos exempleadas, luego de que archivara una primera denuncia.

Aunque no se explicó el motivo por el cambio de criterio, indicaron que se estudiarán los hechos.

A inicios del año 2025, las dos exempledas presentaron su primera denuncia, sin embargo, el Ministerio Público consideró que la Audicencia Nacional no era competente porque los hechos habrían sido cometidos en el extranjero y tanto las presuntas víctimas como el acusado residían fuera de España.

TE RECOMENDAMOS: Julio Iglesias da la cara ante las acusaciones en su contra por violencia sexual

En septiembre, las mujeres reiteraron haber sufrido agresiones sexuales y maltratos cuando trabajaban en las propiedades del intérprete en Las Bahamas y República Dominicana, en 2021.

Sin embargo, Iglesias, de 83 años, tachó las acusaciones de “absolutamente falsas” y negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

En una carta abierta, las dos exempleadas, piden a la justicia española que les “reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia”.

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Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Una acusación más contra Julio Iglesias; rockera cuenta que quiso ligarla en el aeropuerto

Según el testimonio recogido por ‘Women’s Link’ y Amnistía Internacional de las denunciantes, Iglesias “las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.

Julio Iglesias abuso sexual
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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