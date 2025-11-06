Suscríbete
Filtran video que confirmaría romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro: “Te voy a dar muchos besos”

A través de redes sociales resurgió un video en donde ambas aparecen en actitud cariñosa y los fans recuerdan sus declaraciones en el pasado.

November 06, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Yolanda Andrade y Verónica Castro en ‘Big Brother VIP’, en 2003.

“Yo a ti, mi reina, te voy a dar un abrazo y muchos besos”.

La conductora Yolanda Andrade y la cantante Verónica Castro volvieron a ser tendencia en redes sociales, esto después de que se filtrara un video en el que, según cibernautas, se confirmaría el romance que vivieron ambas actrices.

En diversas ocasiones, Castro ha negado un vínculo sentimental con Andrade, pese a que ésta última ha asegurado que vivieron un tórrido romance que habría terminado en una boda simbólica en Amsterdam. Asimismo, Yolanda se ha mantenido estoica en su versión, a pesar de su crisis de salud, que comenzó en 2023, y por la que Verónica se ha enojado, optando por apartarse del ojo público tras el escándalo.

Ahora, un video del pasado resurgió y con él, según usuarios en internet, se confirmaría que había algo más que una amistad entre las famosas.

El clip data de la segunda temporada del reality show ‘Big Brother VIP’, ocurrida en 2003, donde resultó ganador Omar Chaparro. En el fragmento de la final del show, hace más de dos décadas, ‘La Chaparrita Consentida’, presentadora de la emisión, les pregunta a los finalistas, Omar, Adrián Uribe, ‘El Travieso’ Arce y Yolanda Andrade a quien Verónica les pregunta “qué sería lo primero, lo primeritito que quisieran oír, tocar, sentir, oler, probar, ver, en el momento en el que salgan”.

“Yo lo primero que quiero hacer es darle un beso a mi esposa y abrazarla, y a mi hijo”, dice Adrián Uribe. Al tiempo que Omar Chaparro grita que quiere abrazar a su esposa y a su hija.

Sin embargo, cuando toca el turno de contestar, Yolanda le grita a Verónica: “Yo a ti, mi reina, te voy a dar un abrazo y muchos besos”.

Y aunque en ese momento a nadie le resultaron extrañas esas declaraciones, 22 años después han causado sensación en redes pues usuarios aseguran que fue el momento en que Yolanda confesó su amor por Verónica.

El momento, difundido en las diversas redes sociales, ha generado miles de comentarios, en los que se dividen las opiniones de quienes creen que se trata de una prueba de la relación que mantenían Verónica y Yolanda, aunque hay quienes creen que sólo de trata de una muestra de cariño.

El video reavivó el debate de una historia que siempre ha estado bajo sospecha y con versiones encontradas entre ambas.

Cabe recordar que en una charla con UnivisionFamosos, Yolanda reconoció que su relación sentimental con Castro fue “intensa” y afirmó que siempre recordará con cariño su unión. Por su parte, la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ ha preferido mantenerse en silencio o negar cualquier situación que la relacione con la conductora de ‘Montse&Joe’.

