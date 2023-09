Filtran video de la recreación del macabro crimen de Daniel Sancho

Daniel Sancho se declaró culpable, pero podría ser castigado con la pena de muerte.

A principios de agosto, el mundo del espectáculo se estremeció con la noticia de que el chef español Daniel Sancho, de 29 años, le quitó la vida a sangre fría a su supuesta pareja sentimental, el cirujano colombiano Edwin Arrieta, en Tailandia, país donde las leyes son muy estrictas.

‘Y ahora Sonsoles’, programa del canal español Antena 3, dio a conocer imágenes sobre la recreación de la escena del crimen y los impactantes detalles que reveló Daniel Sancho, hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho, con ayuda de una traductora, de cómo acabó con la vida de Arrieta, de 44 años, en Tailandia.

Los dos entraron a la habitación reservada y Daniel Sancho dijo que hubo una pelea que desencadenó una discusión porque el médico se estaría negando a que terminaran su relación y le exigió tener relaciones.

“Lo siento, esto tiene que acabar ya. No, tú eres mío; me levanté y le di un puñetazo... Encendí agua caliente para que la sangre no coagulase”, se escucha decir.

Tras el golpe recibido, la cabeza de Edwin Arrieta habría chocado contra el lavamanos; Sancho reveló que el colombiano lo mordió intentando defenderse, por lo que el español tomó la decisión de azotar su cabeza en varias ocasiones.

Luego, Sancho estuvo deambulando durante algunas horas en la habitación, hasta que decidió arrastrar el cuerpo a la ducha.

“Abrí la ducha y encendí el agua para que se llevara toda la sangre porque había mucho. Puse el agua caliente a tope para que la sangre no coagulase y pegase”.

Los oficiales tailandeses le pidieron a Daniel Sancho que explicara cómo hizo cachitos el cuerpo de Edwin Arrieta. Cabe señalar que Sancho también fue visto comprando un cuchillo grande, un machete, una sierra, bolsas de plástico, guantes y detergentes.

“Primero fue la mano y luego empecé... lo puse dentro de las bolsas”.