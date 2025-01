Filtran mensajes comprometedores de Toni Costa con otras mujeres: así expusieron al ex de Adamari López por infiel

El nombre de Toni Costa acaparó los reflectores recientemente debido a que se vio envuelto en un escándalo por infidelidad. Esto como consecuencia de la divulgación de material íntimo en el que presuntamente estaba traicionando a una de sus antiguas parejas sentimentales, que fue precisamente la primera mujer con la que salió tras su inesperada separación con Adamari López.

Señalan a Toni Costa, el ex de Adamari López, por supuestas infidelidades

Hace unos días, Juley Mejía, una cantante dominicana, publicó en sus redes sociales una serie de imágenes comprometedoras de Toni Costa, al que señaló por haber sostenido un idilio mientras era novio de Evelyn Beltrán.

En estas capturas, se ve al ex de Adamari López en lo que sería una videollamada y aparece sin camisa. Junto a la foto, añadió una serie de reproches respecto a que no lograba comprender cómo había hecho para ocultar la cercanía que tenían. Finalmente, mencionó que tiene la certeza de no ser la única mujer con la que engañó a su expareja, aunque evitó dar mayores detalles sobre si ella sabía con qué otras personas se involucró.

Una mujer reveló que mantuvo un idilio con Toni Costa mientras él tenía novia Instagram

¿Quién es la novia de Toni Costa?

A pesar del revuelo que causaron estas llamativas acusaciones de infidelidad, Toni Costa prefirió hacer caso omiso de los rumores y se centró en disfrutar del momento de plenitud que actualmente se encuentra viviendo en el plano amoroso gracias a su relación con Libni Ortiz, una presentadora y bailarina originaria de Costa Rica.

Toni Costa estaría saliendo con Libni Ortiz Instagram

Este romance es relativamente nuevo, pues se hizo oficial en las últimas semanas de 2024 tras varias semanas de especulaciones ocasionadas por la innegable química que tuvieron cuando se conocieron en un concurso de baile, historia que curiosamente, coincide con la forma en que conoció a Adamari Lopez en 2011, cuando compartieron cuadro en “Mira Quién Baila”, proyecto que los unió y le ayudó a la actriz a superar su desastroso divorcio de Luis Fonsi.