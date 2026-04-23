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Filtran la lista completa de los posibles HABITANTES de ‘La Casa de Los Famosos México’ para su cuarta temporada

A través de redes sociales circulan los nombres de los participantes.

Abril 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
La casa de los famosos México.jpg

‘La Casa de los Famosos México 4' ya tiene pistas de sus posibles habitantes.

Facebook LCDLF

Cada vez más crece la expectativa por la nueva edición de ‘La Casa de Los Famosos México’ y sobretodo porque ya circula en redes sociales una lista con los nombres de los posibles participantes para la cuarta temporada.

Aunque la producción no ha confirmado a los integrantes, la conversación digital ya coloca el tema como uno de los más mencionados entre los seguidores del reality.

El posible elenco de ‘La Casa de Los Famosos México 4’

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Entre los nombres que se barajan están:

  • Yahir
  • Gaby Platas
  • Mariana Ávila
  • Sylvia Pasquel
  • Marco Fabián
  • Armando Hernández
  • Salvador Zerboni
  • Cynthia Klitbo
  • Alberto Agnesi
  • Gaby Goldsmith
  • Sissi Fleitas
  • Adriano Zendejas
  • Valentina Buzzburro
  • Flor de Saracho
  • Gary Centeno
  • Irlanda Valenzuela
  • Carlos Said
  • Raúl Coronado
  • Georgina
  • Frida Araujo

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Hasta el momento, el público debe esperar a que la producción destape oficialmente a los integrantes, sin embargo, de confirmarse esta lista de contendientes, se estaría hablando de una de las ediciones más mediáticas y divertidas hasta la fecha.

La Casa de los Famosos México
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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