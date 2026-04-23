Filtran la lista completa de los posibles HABITANTES de ‘La Casa de Los Famosos México’ para su cuarta temporada

Cada vez más crece la expectativa por la nueva edición de ‘La Casa de Los Famosos México’ y sobretodo porque ya circula en redes sociales una lista con los nombres de los posibles participantes para la cuarta temporada.

Aunque la producción no ha confirmado a los integrantes, la conversación digital ya coloca el tema como uno de los más mencionados entre los seguidores del reality.

El posible elenco de ‘La Casa de Los Famosos México 4’

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Se filtra una supuesta primera lista de participantes para #LCDLFMX cuarta temporada. pic.twitter.com/kAG5cGquN3 — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) April 22, 2026

Entre los nombres que se barajan están:



Yahir



Gaby Platas



Mariana Ávila



Sylvia Pasquel



Marco Fabián



Armando Hernández



Salvador Zerboni



Cynthia Klitbo



Alberto Agnesi



Gaby Goldsmith



Sissi Fleitas



Adriano Zendejas



Valentina Buzzburro



Flor de Saracho



Gary Centeno



Irlanda Valenzuela



Carlos Said



Raúl Coronado



Georgina



Frida Araujo



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Hasta el momento, el público debe esperar a que la producción destape oficialmente a los integrantes, sin embargo, de confirmarse esta lista de contendientes, se estaría hablando de una de las ediciones más mediáticas y divertidas hasta la fecha.