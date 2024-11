Ferka hizo llorar a uno de sus compañeros de Venga la Alegría en vivo: así fue el incómodo momento

Desde hace varios días, la polémica ha estado rondando a los integrantes de Venga la Alegría en su formato de fin de semana, pues han circulado varios rumores apuntando a la posibilidad de que el elenco experimente cambios en las próximas semanas. Asimismo, una dinámica protagonizada por Ferka y Rey Grupero dio de qué hablar entre el público, al grado de que la situación terminó por causar gran incomodidad en el set y resultó necesario que tuvieran una charla sincera para arreglar cualquier problema.

¿Qué pasó entre Ferka y Rey Grupero?

Como es usual en el matutino, sus conductores participaron en una serie de dinámicas en vivo, una de las cuales involucraba cierta cercanía física entre María Fernanda y Luis Alberto, nombre real del influencer, quienes debían sortear algunos obstáculos para evitar que cayeran al suelo. Sin embargo, todo se salió de control cuando el polémico presentador supuestamente “fingió" equivocarse para poder besar a su colega, un gesto que repitió al menos en un par de ocasiones, desatando la molestia de los televidentes al considerar que estas fallas eran intencionales.

El Rey Grupero se disculpó con Ferka entre lágrimas y arrepentimiento por besarla

Ante las decenas de críticas que se agruparon en redes, el exnovio de Cynthia Klitbo decidió afrontar la situación y pedirle perdón públicamente a su compañera. Entre las razones por las que consideró prudente hacerlo, fue porque admitió, no todos tienen su misma personalidad y en el afán de querer ser divertido puede terminar incomodando a terceras personas.

“Te lo digo con todo mi corazón. Me sentí bien mal por todo lo que pasó, porque yo sé que tú vienes a chambear. Uno como persona quiere cotorrear, pero yo sé que hay límites y eres una mamá buchona que viene a trabajar; yo también soy un papá luchón y no quiero que mi hijo vea un mal ejemplo. Sí me duele el corazón, porque estoy tratando de cambiar”, dijo el también youtuber al borde de las lágrimas y la voz entrecortada.

El Rey Grupero se disculpó con Ferka por una broma que le hizo en Venga la Alegría Captura de pantalla

En respuesta, Fernanda Quiroz quiso dejar claro que de su parte, no hay ninguna rencilla, ya que en realidad le parece sumamente valioso que Rey Grupero tuviera el valor de admitir su error.

“Esto es parte de tu cambio, porque todos nos podemos equivocar y se vale que todos a veces nos dejemos por el relajo. Te valoro mucho esto que estás haciendo, sobre todo para que no malinterpreten las cosas”, respondió la polémica participante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.