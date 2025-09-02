Suscríbete
Ferka confirma su truene con Jorge Losa entre lágrimas: “Nada es para siempre”

María Fernanda y Jorge Losa terminaron de nuevo su noviazgo; esta vez dicen que es definitivo.

September 02, 2025 
Ericka Rodríguez
“Desde el agradecimiento siempre lo voy a querer y voy a venerar mi historia”.

La Casa de los Famosos es un polémico reality show que en su historia ha dejado no sólo momentos divertidos, peleas, desafíos y convivencias, también ha formado amores y amistades sólidas.

Así, dentro de ‘La Casa’ se formó la relación de María Fernanda Quiroz ‘Ferka’ y el actor español Jorge Losa.

Aunque al principio de su romance se decía que era solamente una estrategia para ganar simpatizantes y votos que llevaran a los actores a ganar el reality, lo cierto es que fuera del proyecto siguieron su relación.

El amor que surgió en la primera edición de ‘La Casa de los Famosos’, en 2023, siguió su curso hasta un año después, momento en el que anunciaron su truene en medio de rumores de infidelidad por parte de Losa.

Sin embargo, la pareja decidió darse una segunda oportunidad y fortalecieron su unión al vivir juntos, volviéndose Jorge una figura paterna para Matías, el pequeño hijo de Ferka y el modelo Chistian Estrada. Jorge también le entregó un anillo de promesa a María Fernanda.

Pero todo el amor no fue suficiente y al darse cuenta que sus caminos iban para rumbos diferentes, Ferka y Jorge terminaron. Previo a que confirmaran la ruptura, ambos borraron sus fotos juntos en sus redes sociales y casi de inmediato Quiroz pidió respeto al duelo para frenar los ataques entre fandoms.

“Viví una gran historia de amor. Me enamoré como una loca. Viví un amor, que yo venía de una violencia terrible, y eso le voy a estar eternamente agradecida porque fue una buena etapa. Lamentablemente no vamos hacia los mismos proyectos y entonces desde el agradecimiento siempre lo voy a querer y voy a venerar mi historia porque todos somos visitantes en esta vida. Nada es para siempre. Y seguramente con el tiempo, sanando cada quien su ruptura y nuestro duelo, vamos a ser familia o grandes amigos el día de mañana porque nos tratamos siempre muy bien”, dijo entre lágrimas en una entrevista.

Por su parte, Jorge fijó su postura mediante un video en su Instagram. “A veces yo sé que la historia no tiene el fin que ustedes quisieran o que todos queremos en la novela, no por eso dejas de agradecer, dejas de entregarle todo tu corazón y todo tu amor a esa persona que te ha enseñado tantas cosas en la vida y que le tienes un agradecimiento enorme, que es mi caso y estoy seguro que ella para mí también. Solamente quiero que le den todo el apoyo a ella también. En este caso los dos lo necesitamos por estamos viviendo un duelo que no es fácil”.

Finalmente, ambos pidieron respeto a sus procesos y al termino de su historia de amor donde no hubo pelas.

Ericka Rodríguez
Ericka Rodríguez
