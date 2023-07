Ferka revela por fin lo que hará con el anillo de compromiso que le dio Christian Estrada

En un reciente encuentro con la prensa, Ferka reveló por fin lo que hará con el anillo de compromiso que le dio Christian Estrada, con quien se comprometió en julio de 2022 tras el nacimiento de su pequeño hijo.

Ferka fue cuestionada sobre el anillo de compromiso que Christian Estrada le entregó durante un viaje a Nueva York con motivo de su segundo aniversario de novios. Incluso se rumoró que la sortija tenía un costo de más de 20 mil dólares.

“Pues lo voy a vender (el anillo de compromiso), y voy a hacer un fiestón así como hacen bienvenidas de soltera, yo voy a hacer una bienvenida a la vida…”, dijo la actriz frente los reporteros que la interrogaron.

La respuesta de Ferka se dio luego de que Christian Estrada se pronunciara sobre el paradero del anillo, por lo que la actriz le pidió a su ex marido que se enfocara en el bienestar de su pequeño hijo y no, en superficialidades.

Ferka pide paz a Christian Estrada

Durante la entrevista, la actriz también fue cuestionada sobre el proceso legal que enfrenta con Christian Estrada por el bien de su hijo en común y tras una guerra de declaraciones.

“Yo lo único que pido es que sea feliz, yo no me meto con él, que sea feliz, que trabaje mucho y que ame mucho…”, declaró Ferka, quien ya no quiere pelear con Christian, quien hace unas semanas se dejó ver en plan romántico con Alicia Machado.

“El proceso legal va muy bien, lo que más me interesa es que mi hijo esté protegido, ya de verdad ya no es tanto el pleito, es que él esté protegido y como todo los niños… Todo va bien, lento, como lo he dicho, pero yo ya quiero llevar la fiesta en paz por el bienestar de mi bebé”, hizo hincapié la también conductora de televisión.