Ferka asegura vivir un duro proceso con la infidelidad de Jorge Losa: “Me duele mucho”

A Ferka nada la detiene, ni el peor de los engaños por parte del hombre que tanto amó. La actriz no es de las que se queda llorando bajo la ducha como protagonista de telenovela defraudada; al contrario, ella sale, sigue haciendo su vida y da la cara porque no piensa vivir escondiéndose ante unos cuernos que la hirieron, pero no la destruyeron.

Para la artista, estas últimas semanas han sido un infierno luego de constatar que su pareja, el actor español Jorge Losa le había sido infiel, excusando que ella nunca se la pasaba en casa por estar trabajando en MasterChef Celebrity 2024, una producción de TV Azteca que sigue al aire.

Sin duda, su vida ha sido un revuelo: primero, el romance con Christian Estrada cuando él recién terminaba con Frida Sofía, luego el pleito con el modelo por la pensión alimenticia de su hijo, Leonel, después el romance con Jorge mientras, supuestamente, él seguía con Mayte Carranco, el desplante que le hiciera Arath de la Torre en Hoy, las inyecciones en los labios y unas cuantas polémicas más que la convierten en una de las figuras más controversiales del momento.

“Justamente eso lo estaba hablando con Lambda (García), que me preguntaba en qué momento mi vida era tranquila, y le dije que no sabía, porque no sé si estoy pagando un karma, pero al final de cuentas mi vida sí es intensa, todo el tiempo, pero no lo tomo a mal, todo tiene un proceso, todo tiene una sanación. Todo es aprendizaje, obviamente el amor no se acaba de la noche a la mañana, no es una gripa que se quita tan fácil”.

La integrante de La casa de los famosos México, primera temporada, afirma en nuestra plática que es una mujer “bien intensa, una mujer que ama con todo, me ilusiono, tengo expectativas, hago planes, pero se acabó y ahora lo que me queda es continuar, porque sí, entregué de más, creo que me quedan debiendo los con los que he estado en una relación”. Recurrir a los especialistas en salud mental también ha sido de gran importancia para salir del abismo en el que cayó a finales de abril cuando explotó todo.

“Se me hace muy poco ir una sola vez a la semana, sobre todo en estos momentos que me está yendo tan bien en mi carrera también, hay mucho trabajo, pero tengo conflictos en lo personal, tengo a mi hijo, hay como que demasiada exigencia alrededor y siento que una vez a la semana es poco ir con el terapeuta”.

“JORGE SE FUE A UNA ISLA A HUIR DE LA VIDA”

El pequeño Leonel, de casi tres años, ha sido la luz después del túnel, pues la estrella de los reality show no se da por vencida con tal de ver la sonrisa del niño.

“Mi hijo es un gran motor, por ejemplo, el otro día me vio llorar, y estamos acostumbradas a las mamás a limpiarnos las lágrimas y hacer como que todo está bien, pero me hinqué y le dije que su mamá estaba triste, que cuando quisiera llorar, lo hiciera, cuando estuviera triste, enojado, frustrado, porque estoy educando a un hombre. Entonces le hice saber que su madre estaba triste, es que debo ser congruente y tengo que observar cómo estoy educando a mi niño”.

Una vez pasado lo peor, Ferka manifiesta que se está recuperando, sin embargo, la herida sigue abierta.

“Me duele mucho, pero estoy sanando, creo que la sanación no es lineal, pienso que hay días buenos, otros malos, unos en los que no entiendo nada y otros en los que veo todo con otra perspectiva, sin embargo, me quedaré con una gran historia, no terminó de la mejor manera, no me encantó que cerrará así, él se fue a una isla a huir de la vida, entonces le deseo que le vaya muy bien, no te puedo decir que somos amigos porque cuando hay amor la amistad no tiene sentido”.

La traición de Jorge la hace pensar en darse un tiempo antes de relacionarse con otro hombre, pues no quiere sufrir más. “Me voy a echar un año sabático, quizás dos o tres, para que se les antoje más”,

confiesa. ¿Qué busca en un galán?: “Me encanta la exclusividad, que no me vean la cara”. A pesar de que todo marchaba de maravilla en su romance, que hicieron oficial en

agosto de 2023, Ferka sintió el instinto femenino y comenzó a investigar hasta encontrarse con la dolorosa verdad.

“Empecé a tener sospechas, y me impactó mucho porque lo amaba profundamente, tengo muchas pruebas, pero ya ni al

caso. Vivíamos juntos, él convivía con mi hijo, nos mudamos de casa, todo estaba bien y de la noche a la mañana ocurrió la traición, en su celular había mensajes que no son de amigos, me falló y no lo puedo perdonar aunque él dice que está pasando por un proceso personal complicado”.