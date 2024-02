Ferka asegura que jamás recibió “alerta migratoria” por sacar a su hijo del país

La guerra sigue entre Ferka y Christian Estrada, pues el padre de su hijo, Leonel, sigue atacándola en cuanto programa de televisión visite, mientras ella no se cansa de decir que él es un deudor alimentario y que no se encarga de la manutención del niño.-

Al saber que su ex mujer se fue de vacaciones con su hijo y su nueva pareja, Jorge Losa, a visitar a su familia en España, el modelo reveló que hay una alerta migratoria, pues él no autorizó el permiso para que el menor pudiera salir de México.

“Me vengo dando cuenta que lo sacaron del país. Todo se lo dejo en manos de Dios, en manos de mis abogados que ya se están encargando de eso. A mí no se me dio el consentimiento que sacaran a mi hijo del país, no sabía que el niño salió. Hay una alerta migratoria. Yo espero que la madre se disculpe, que llegue a un acuerdo, yo no quiero que le vaya mal a su mamá", dijo Christian, recalcando que no quiere más problemas.

Por su parte, Ferka ignoró su “llamado” y se dedicó a disfrutar en Europa. “Mi viajero favorito. Tienes una tarea : ser feliz y descubrir el mundo hijo mío”, escribió la actriz en una publicación de Instagram, ante lo que Estrada aseguró que él nunca estuvo enterado de ese viaje, por lo que ya estaba tomando acciones legales que terminarían en una demanda.

Pero Ferka, durante la presentación de MasterChef Celebrity, aseguró que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación. “Ay amigos, ya no le crean, de veras. ¿Me ven detenida, me ven preocupada? Yo soy una mujer leída, hago las cosas como las tengo que hacer”, expresó la integrante de La casa de los famosos México al integrarse al reality de TV Azteca.