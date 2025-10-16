Enrique Guzmán explota contra su ‘eterno enemigo’ Alberto Vázquez: “Que se muera”

“Tengo salud, ya no tomo, ya no fumo. Ya nada más me faltan las mujeres y ya”.

Fiel a su carácter difícil, el cantante Enrique Guzmán lanzó un comentario cruel y despiadado contra Alberto Vázquez, su archienemigo eterno. Sus palabras fueron dardos que tiró el padre de Alejandra Guzmán mientras era cuestionado sobre su carrera artística.

Cabe destacar que ambos son dos figuras representativas del rock en México, han cantado en recintos emblemáticos y por años han sido de las voces más coreadas en el país. No obstante, tienen una tormentosa relación llena de polémicas y malos comentarios uno del otro.

Fue en una entrevista para ‘Hoy’, donde cuestionaron a Enrique Guzmán, quien comunico que se siente bien, sin embargo, el tiempo ha pasado y nada es lo mismo.

“Tengo salud, ya no tomo, ya no fumo. Ya nada más me faltan las mujeres y ya”, expresó.

Tras preguntarle si ha pensado en la muerte, Guzmán se sinceró y dijo: “No, nunca he pensado en morir”.

Y añadió: “Que se muera Alberto Vázquez si quiere”, dijo con una sonrisa en el rostro y luego agregó: “No, ni eso. Él estará bien en donde quiera que se encuentre”, sentenció.

Sobre su carrera como cantante, señaló que lleva muchos años en el medio artístico y que han sido décadas en las que aseguró se ha desvelado y ha tenido que hacer actividades en conjunto.

“La gente se merece que yo por lo menos los reciba bien y ellos a mí también. Yo salgo del escenario y la gente ya me quiere desde el principio”, indicó el intérprete de ‘La Plaga’.

La enemistad de Alberto y Enrique

La relación entre ambos cantantes se remonta a las décadas de los 60 y 70, cuando se consolidaron como figuras centrales del rock mexicano. Aunque la competencia artística los enfrentó desde el principio, con el paso del tiempo la rivalidad se transformó en una enemistad reconocida por ambos.

Vázquez ha atribuido el origen del conflicto al “ego” de Guzmán, recordando en declaraciones previas que la tensión se intensificó durante la filmación de la película ‘Caín, Abel y el otro’, cuando Enrique se molestó porque su nombre no apareció en los créditos principales.

En una ocasión, Alberto Vázquez relató que la disputa casi llegó a la violencia física durante la grabación de un disco conjunto. Según su testimonio, la situación se agravó cuando Enrique Guzmán llegó antes al estudio y, tras consumir alcohol, interrumpió la sesión de grabación de Vázquez exigiendo que terminara.

