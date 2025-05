Federica Quijano publica un VIDEO desde el hospital y manda un valioso mensaje: ‘No quería que pasara más tiempo’

Federica Quijano, vocalista del grupo Kabah, envió un nuevo mensaje a sus seguidores y a todos quienes han estado pendientes de su estado de salud . A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista de 53 años agradeció las muestras de cariño que ha recibido.

Visiblemente estable, Quijano expresó: “Quería agradecerles por sus mensajes de cariño, amor, de porras, sus mensajes llenos de aliento. Gracias por su preocupación”.

Sobre su estado de salud, comentó que aún se encuentra en estudios médicos y que continuará informando los detalles sobre su proceso .

En el título del video, la intérprete de “La Calle de las Sirenas” explicó que “no quería dejar que pasara más tiempo”, por lo que decidió grabar el emotivo mensaje.

Como era de esperarse, sus fans reaccionaron con mensajes de apoyo para acompañarla en este difícil momento:

“Te queremos muchísimo. Mis oraciones, hermosa”, “Mi Fede bonita. Todo va a estar bien, te mando muchos abrazos y ya verás que te mejoras pronto”, y “Estarás bien, te mando un abrazo enorme, mi Fede, recupérate pronto, mi guerrera incansable”.

¿Qué le pasó a Federica Quijano y por qué está en el hospital?

Federica Quijano fue hospitalizada debido a serias complicaciones de salud que le han impedido caminar, por lo que debe someterse a una cirugía que, según confesó, le genera mucho temor.

Ella misma lo explicó en una publicación: “Viajé a la Ciudad de México con la esperanza de que me operaran hoy. Sin embargo, necesito una segunda valoración por parte de un médico de la aseguradora (...) Quiero hacerlo como se debe. Solo ayúdenme. Es una operación de columna que me da mucho miedo. No es algo que quiero hacer, no tengo tiempo, debo trabajar, por eso les pido que me ayuden y resolvamos esto de la mejor manera. Se los pido de corazón”.

La cantante actualmente forma parte del 90’s Pop Tour, y tiene presentaciones programadas en Estados Unidos a finales de junio. Su hermano, Apio Quijano, ha estado al pendiente de Fede.

NO TE PIERDAS: