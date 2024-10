Una famosa cantante mexicana teme por el futuro de su hijo: la FUERTE revelación

Federica Quijano Tapia rompió en llanto al revelar el estado de salud de su hijo adoptivo, Sebastián, quien tiene actualmente 17 años. Según platicó la cantante de Kabah, su futuro podría ser difícil por el autismo que padece.

¿Qué le pasó al hijo de Federica Quijano?

En una entrevista en el programa “Sale el Sol”, la celebridad abrió su corazón para platicar cómo lidia con la condición delicada que tiene el adolescente y que, ahora que ya creció, le ha provocado algunas crisis.

En la charla, Quijano contó una anécdota reciente: “Hace poco se nos convulsionó, lo diagnosticaron con epilepsia. Las personas con trastornos espectro autista llegan a la adolescencia y se les despierta”.

Y luego, explicó que una vez se despertó al lado de ella aventando golpes; incluso la mordió. En enero, la celebridad terminó en el hospital por las heridas que el adolescente le provocó.

¿Por qué Federica Quijano teme por el futuro de su hijo?

Si bien es una situación difícil para su familia, ella está dispuesta a apoyarlo, pero teme que con el tiempo las cosas empeoren, pues no quiere internarlo en algún psiquiátrico, porque cree que allí la pasaría terrible. Y es que, según “Univisión”, el pequeño tuvo que ser internado cuando tenía 8 años.

“Últimamente, me rompo más porque no estás preparada para estos cambios, pero ahí voy. Mi trabajo me ayuda muchísimo. No me puedo caer, entonces tengo que levantarme”, dijo entre lágrimas durante la entrevista.

Así pues, la cantante 53 años sigue luchando para darle un espacio saludable a su hijo, mientras que ella también ve por su salud asistiendo con dos terapeutas especializados.

“No me da pena aceptarlo ni mucho menos, porque evidentemente es mucho más heroico que te atrevas a pedir ayuda a que te quedes callada”, concluyó.

¿Cómo es la discapacidad que tiene el hijo de Federica Quijano?

El hijo de Federica Quijano tiene un trastorno del espectro autista. Este padecimiento, según el National Institute of Mental Health (Instituto Nacional de Salud Mental) de Estados Unidos, afecta la forma en la que las personas interactúan con los demás; desde su forma de comunicarse, de aprender y de comportamiento.

Las señales y comportamientos que tienen estas personas son:



Hacer poco contacto visual o hacerlo de manera inconsistente.

Parecer como si no mirara o escuchara a las personas que están hablando.

Compartir con poca frecuencia algún interés, emoción u objetos o actividades que disfrutan (lo que incluye rara vez señalar o mostrar cosas a los demás).

No responder o demorarse en responder cuando se les llama por su nombre o mediante otros intentos verbales para captar su atención.

Tener dificultad para seguir las conversaciones.

A menudo, hablar largo rato sobre un tema que prefieren, sin permitir que otros tengan la oportunidad de responder o sin darse cuenta cuando los demás reaccionan con indiferencia.

Tener expresiones faciales, movimientos y gestos que no coinciden con lo que están diciendo.

Tener un tono inusual de voz que puede sonar como si estuvieran cantando, o un tono monótono y similar al de un robot.

Tener problemas para comprender el punto de vista de otra persona, o no poder predecir o entender las acciones de otros.

Tener problemas para adaptar su comportamiento a diferentes situaciones sociales.

Tener dificultad para compartir en un juego imaginativo o para hacer amigos.

Puedes informarte más sobre el espectro del trastorno autista aquí.