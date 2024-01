Federica Quijano acusa a Claudio Yarto de acoso sexual

Nuevamente, el nombre de Federica Quijano está en la polémica luego de las declaraciones que ofreciera la cantante en una entrevista con el programa Ventaneando, transmitido en México por la señal de Azteca Uno.

Según reveló la artista, fue víctima de acoso sexual durante los comienzos de Kabah por parte de un conocido cantante que prometía convertirlos en estrellas, pero con algunas incómodas condiciones que Federica no aceptó.

“Él estaba buscando artistas para hacer grupos, entonces llegamos ahí pero tuvimos un desencuentro no muy padre… Llegamos a su estudio y se nos quedó viendo. Él obviamente estaba hasta arriba del éxito. Entonces él llegó y dice: ‘a ver, ¿quién de acá ya es mayor de edad?’, y le digo: ‘yo, yo soy mayor de edad’. (Él me respondió) ‘¡ah, entonces tú ya me las puedes dar. Vente para acá!’. Dijimos con permiso y nos salimos corriendo”, contó Federica ante las cámaras de televisión.

La cantante confesó que Claudio Yarto le ha ofrecido disculpas en varias ocasiones, pero por más que pasen los años, ella no olvida el desagradable momento que marcó su juventud al lado de los compañeros del grupo que alcanzó su máximo nivel de popularidad con el éxito La calle de las sirenas.